Çiğdem AYDIN

Başbakan Ersin Tatar, Lefkoşa Merit Otelde gerçekleşen Vizyon 2035 tanıtımında konuşma yaparken, Lapta’da 200 bin Sterlin ödeyerek ev satın alan, ancak büyük bir haksızlığa uğrayan İngilizlere yardımcı olmak için çalıştıklarını söyledi. Tatar, KKTC’deki mülk satışlarında uygulanan yöntemleri sert bir dille eleştirdi.

Bazı yerli alıcıların yanı sıra yabancıların mülk alımlarında yaşanan sahtekarlıklara çok sert tepki gösteren Tatar, yasal boşluklara ve bundan kaynaklanan sorunlara dikkat çekti. Kendisini ziyaret eden İngilizlerin “evimizi kaybettik” sözleri karşısında çok mahcup olduğunu belirten Başbakan Tatar “Hepimiz adına mahcubum. Utanıyorum” dedi.

Ersin Tatar konuşmasında şunları aktardı:

“Adaleti de çalıştırmak lazım. Ülkemde 12 İngiliz beni Başbakanlıkta ziyaret edip 200 bin sterline aldıkları evlerini kaybettiklerini anlattı. O an hem kendi hem de ülkem adına yaşadığım mahcubiyeti anlatamam. Benim ülkemde birileri öyle bir kurgu yaptı ki bile bile bu insanları dolandırdılar. Sadece İngilizlere değil, kendi vatandaşımıza da bir takım haksızlıklar veya yasa dışılıklar oluyor ama benim yasalarım buna müsaade etmemelidir. Benim yasalarım KKTC iş insanını mahcup etmemesi lazım. Kimseyi mahcup etmemelidir. Sözleşmeleri tapu dairesine verdiğinde İngilizler müteahhitle arsa sahibi arasında yapılan mukavele dikkate alınıyor yasa gereği bu utanç verici benim için. Bunu düzeltmemiz lazım. Böyle bir şey olabilir mi? Bu yaşadığımız bir sıkıntıdır. Bu durumun detaylarına bakmalıyız. Böyle haksızlıklar kesinlikle bir daha tekrarlanmamalıdır. Adalet ekonomik vizyonunun bir parçasıdır. Süreci yakından takip ediyorum."