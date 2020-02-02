3 yıl süreli olacak

Rum Milli Muhafız Ordusu, belediyeler, büyük kurumlara ait olan kamu araçlarının 3 yıllık akaryakıt ihtiyacının giderilmesi için ihaleye çıkılacağı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi ihaleye, sadece araçlara yönelik akaryakıtın değil, uçak ve helikopterler için yakıtın da ilave edileceğini belirtti.
İhale içerisinde, kamu araçlarının tümünde akaryakıt kontrolü için elektronik kontrol halkalarının yerleştirilmesinin de bulunacağını belirten gazete, bu halklarla birlikte hangi araca, hangi saatte ne kadar ve nasıl akaryakıt konduğu gibi unsurların kontrol edilebileceğini yazdı.
Gazete haberinde devlete akaryakıt sağlayacak olan petrol şirketlerinin, biyoyakıtsız yakıt da temin etmesinin gerekeceğini çünkü RMMO araçlarına biyoyakıtsız yakıt verildiğini belirtti.
- [ ] salih boyacinin ex gelini ozlem ozogmen mustafa boyacinin ex avradi - kktc nin adnan hocasi salih boyacinin buyuk kizi banka hortumcu foncusu hirsiz dolandirici kocanci muge boyaci denktaş kadinin ibnesidir simdi sorarsiniz kadinin ibnesi olurmu aha bu kadindir.
- [ ] muge boyaci denkras kadin in ibnesidir 10 numara 5 yildiz senin milletin karisiyla cocugla ne isin var ibne kari canin cektiyse seni doyuran erkek yoksa kiskandinsa dibin dustuyse soylersin dollerdik seni muge ganim ne oldu cok mu ateslendin muge boyaci denktas senin o atesini alicaz devletimizden caldigini sahislardan benden caldigini talan ettirdiginn senin o boklu gotunden cikaricaz
- [ ] karinin ibnesi muge boyaci denktas mis dp nin icinde zavalli kadinlari kizlari cocuklari kullaniyor korkutmayla tehtitle
- [ ] sicti cafer bez getir afet civik sicti tez getir afetin tokmakcisida serdar denktas efendi oyle demi laan gavat