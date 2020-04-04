Sokaktaki hayvanlar unutulmadı

Maraş Avcılık Atıcılık Birliği, korona virus nedeniyle ekonomik açıdan zor günler yaşayan ihtiyaçlı ailelere yardım paketi hazırladı. 40 aileye 15 gün yetecek şekilde hazırlanan paketler, dağıtılmak üzere Gazimağusa Kaymakamlığı’na teslim edildi.

Maraş Avcılık Atıcılık Birliği, sokak hayvanlarını da unutmadı… Birlik üyeleri, hayvanlara gıda ve su veriyor. Birlik bu faaliyetini ilk etapta 15 gün sürdürecek, gerekmesi halinde uzatacak.

Maraş Avcılık Atıcılık Birliği Başkanı Cem Yababa yaptığı açıklamada, amaçlarının; bu zor dönemde ihtiyaçlı ailere ve sokak hayvanlarına ellerinden gelen katkıyı yapmak olduğuna vurgu yaparak, ülkedeki tüm sivil toplum örgütlerine buna benzer kampanyalar başlatmaları için çağrı yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Maraş Avcılık Atıcılık Birliği olarak, yaklaşık 40 aileye yardım paketi hazırlayarak Gazimağusa Kaymakamlığı’na teslim ettik. Sokak hayvanlarına ise ilk etapta 15 gün boyunca gıda ve su temin etmeye başladık. Bu faaliyetimiz gerekmesi halinde uzatılacak.

Yönetim Kurulu olarak online sistemimizden almış olduğumuz ortak karar çerçevesinde amacımız; bu zor günlerde çok ihtiyaçli olan ailelere ve sokak hayvanlarına yardımcı olabilmektir. Birlik yönetimi olarak ümit ederiz ki öncülüğünü yapmış olduğumuz bu toplumsal sorumluluğu, bizler gibi, sivil toplum örgütleri ve benzeri kuruluşlar da yerine getirir, bu hassasiyeti gösterir.”

Maraş Avcılık Atıcılık Birliği üyeleri geçen ay da, Avcılık Federasyonu’nun birliğe hibe ettiği 200 adet harnup fidanını Ercan Havaalanı bölgesine dikmişti.

Birlik başkanı Cem Yababa, bu gibi faaliyetlerin süreceğini belirterek, birlik olarak yaban hayvanlarının sağlıklı üremesine ve doğaya büyük önem verdiklerini kaydetmiş, “Avcılık demek hayvanları, doğayı yok etmek değildir” demişti.