Diyalog Gazetesinin düzenlediği zengin hediye kampanyasının 18’inci hafta çekilişi yapıldı

Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı zengin hediye kampanyasında 18’inci hafta çekilişi yapıldı.
Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 20 talihli belirlendi.
Yapılan çekiliş sonucu, 5 okur ekmek kızartma makinesi, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı.
Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.
Kış Kampanyasının 18’inci hafta talihlileri açıklandı:
Ekmek kızartma makinesi:
1)Emine Kaya/Haspolat
2) Sürkem Taf/Alsancak
3) Doğan Kutlu/Sütlüce
4)Mehtap Günsay/Alsancak
5)Ahmet Yaşar Fulya/Gönyeli
Ütü:
1)Cemal Çavuş/Geçitkale
2) Nedret Başavcı/Yedidalga
3)Hilmi Elyeli/Göçmenköy
4)Zeycan Kondoz/Kırıkkale
5)Aslı Piro/Girne
Tost makinesi:
1)Nalan Uzun/Alsancak
2)Tümral Akaçalı/Kızılbaş
3)Emine Tuna/Akdoğan
4)Hasan Tülekoğlu/Akdoğan
5) Fatma Kuzu/Gönyeli