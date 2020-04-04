Maske takmak zorunlu oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni Coronavirüs tedbirleri kapsamında 31 şehir araç giriş çıkışına kapatıldı.

20 yaş altındakilerin sokağa çıkması yasaklandı. Toplu alanlarda maske takılması zorunlu hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Coronavirüs salgınıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor" dedi.

Erdoğan, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirleri açıkladığı konuşmasında, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin bile çok ciddi bocalama yaşadığı bu süreçte Türkiye'nin hem hazırlık hem malzeme hem de müdahale konusunda sağlam duruş sergilediğini söyledi.

Türkiye'deki Coronavirüs hastalarının veya bunlara hastalığı bulaştıranların önemli bir bölümünde Avrupa ve ABD seyahati hikayesi olmasının düşündürücü olduğunu dile getiren Erdoğan, "Batı ülkelerinin sağlık sistemlerinin yeteri kadar kapsayıcı olmaması sebebiyle hastalığın teşhisinde ve vaka sayısı arttıktan sonra da tedavisinde yetersiz kaldıkları çok açıktır" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Şu an itibarıyla dünyada salgından etkilenenlerin tespit edilebilen sayısı 1 milyon 30 bine, Covid-19 hastalığından ölenlerin sayısı da 55 bine ulaşmıştır. Ülkemiz de toplamda 20 bin 921 hasta, 425 ölüm, 484 taburcu sayısı ile nüfus ve salgın tehdidi bakımından mukayese edilebilecek ülkelerin tamamından daha iyi bir yerdedir" diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Maske, test kiti, temizlik malzemeleri başta olmak üzere, salgınla mücadele için gereken temel araçları kendimizin üretiyor olması, bizi mutlak dışa bağımlılıktan kurtarmıştır. Kapsayıcı genel sağlık sigortamızın, yaygın ve modern hastane ağımızın yetişmiş ve yeterli sayıda sağlık personelimizin önemi, bu süreçte çok daha iyi ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde temel gıda maddelerinin neredeyse tamamında kendi kendimize yeterli olmanın ötesinde, net ihracatçı konumunda bulunmamız da ülkemize büyük avantaj sağlıyor. Dolayısıyla Türkiye bu küresel salgına ve onunla başlayan büyük krize en hazırlıklı ülkelerden biridir. Tek yapmamız gereken, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkarak, salgın tehdidi geçene kadar kurallara harfiyen uymaktır."

Araç giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uygulanacak, gerekirse uzatılacak

Daha önce şehirler arası toplu taşımayı izne bağladıklarını, kendi arabalarıyla şehirler arası yolculuk yapan vatandaşları da şehir girişlerinde kontrole tabi tuttuklarını anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi, belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit geçişleri ise devam edecek. 30 büyükşehrimiz ile Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkışı yasağını, ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız. Gerekirse süreyi daha da uzatacağız."

20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması

Bir başka tedbire işaret eden Erdoğan, "Ülkemizin tamamında daha önce 65 yaş üzerine uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı için de getirmektir. Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlular da tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır. Bununla gençlerimizi de çocuklarımızı da ciddi manada kontrol altına, karantina altına almak durumundayız. Yani '65 yaş üstü sıkıntıda da 20 yaş altı sıkıntıda değil' diye elimizde böyle bir garanti yok" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların sadece çalışma ve temel ihtiyaç malzemelerini temin için sokağa çıkmasını, bunun dışında herkesin evinde kalmasını sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

İdari ve adli cezalar uygulanacak

Dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşlar için de yeni bir uygulama başlattıklarına dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az 3 adım olarak mutlaka riayet edilecektir. İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır."