Yoğun katılım oldu

Dağyolu'nda başlayan ve Dikmen'e bağlı köylerde sırasıyla düzenlenen 11 Meşale Festivali devam ediyor.

Festival, önceki akşam düzenlenen görkemli galayla Dikmen’deki etkinliklerine başladı.

Festival, Dikmen merkezde cumartesi akşamına kadar çeşitli organizasyonlar ve konserlerle sürecek.

Yoğun ilgi ve katılımın olduğu geceye Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, milletvekilleri Fikri Toros ve Ongun Talat, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Dikmen Belediyesi meclis üyeleri ve bölge muhtarları katılım sağladı.

Gecede sergilenen dans gösterileri, izleyicilerden büyük alkış aldı. Hüseyin Saltan'ın konseri ise geceye damgasını vurdu.

Saltan, performansıyla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın konuşmalarının ardından, gece dans gösterileriyle devam etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, konuşmasında Dikmen Belediyesinin başarılı çalışmalarını ve DİGEM'in son bir yıl içinde kazandığı şampiyonlukları ve Türkiye hentbol milli takımına gönderdiği sporcuları tebrik etti. Erhürman, bu başarıların gençlere fırsat verildiğinde neler başarabileceklerinin somut bir örneği olduğunu vurguladı. Erhürman, gençlerin potansiyellerine inanılması gerektiğini ve bu tür başarıların toplumun geleceği için umut verici olduğunu ifade etti.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ise konuşmasında, bu yıl festival bütçesinin neredeyse tamamının sponsorlar tarafından karşılandığını belirterek tüm destekçilere teşekkür etti.



