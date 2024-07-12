Stratejik bir çağrı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Gazimağusa Limanı'nı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi devletlerin gemilerinin kullanımına sunmak amacıyla bir yıl önce yaptıkları başvurunun sonucunu beklediklerini ifade ederek, "Biz istiyoruz ki Doğu Akdeniz'in en müstahkem yeri olan Gazimağusa Limanı, Türk devletlerinin bir üssü olsun" dedi.

Arıklı, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, TDT'nin gözlemci üyesi KKTC olarak Gazimağusa Limanı'nın TDT'nin "Kardeş Limanlar" programına dahil edilmesi amacıyla bir yıl önce başvuruda bulunduklarını belirterek konunun Azerbaycan'ın Şuşa kentinde yapılan TDT Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'nde tekrar gündeme geldiğini hatırlattı.

TDT'nin "Kardeş Limanlar" programında Türkiye'den de iki olmak üzere toplam sekiz limanın bulunduğunu aktararak programın dokuzuncu limanının Gazimağusa olması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Bakan Arıklı, dünya ticaret hacminden deniz yolları taşımacılığının aldığı payın her geçen yıl daha fazla arttığına işaret ederek Gazimağusa Limanı'nın programa dahil edilmesinin hem TDT'nin diğer üyelerinin hem de KKTC'nin faydasına olacağını dile getirdi.

