Tümü tedavi altında

Ergün YAHAT

Güzelyurt-Lefke eski anayolu üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında biri çocuk toplam 3 kişi yaralandı.

Kaza, İrfan Aydın’ın yönetimindeki aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce toprak sete, ardından elektrik direğine çarpması sonucu gerçekleşti. Kazada yaralanan 3 kişi toprak sete, ardından elektrik direğine çarpması

Kontrolsüzce savruldu

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre; Gaziveren köyü bölgesinde, İrfan Aydın (E-50) yönetimindeki GE 853 plakalı salon araç ile Lefke istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı. Sürücü, banket içerisinde bulunan toprak sete çarptıktan sonra, kontrolsüzce yoluna devam etti.

Sürücünün yönetimindeki araç son olarak elektrik direğine çarptıktan sonra durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçtaki yolcu Zelal Aydın (K-21) ile bir yaşındaki İrfan Can Aydın kaldırıldıkları Cengiz Topel Hastanesi’nde müşahede altına alındı.



