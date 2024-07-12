Zanlı sayısı 6’ya çıktı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da çalıştıkları inşaat şirketinden 152 bin TL değerinde 55 metreküp beton çalan 4 kişinin ardından aynı iş yerinde çalışan 2 şahıs daha tutuklandı. Tutuklanan Mustafa Kalaağası ve Fevzi Gülay dün mahkemeye çıkarıldı. Mustafa Kalaağası ve Fevzi Gülay’ın 2024 yılı Haziran ve Temmuz ayları arasında, şirketten habersiz, bir galeriye 63 metreküp beton dökerek 187 bin TL çaldıkları açıklandı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Şükrü Hafız, 2024 yılı Haziran ve Temmuz aylarında, Fevzi Gülay’ın, mikser şoförü olarak çalıştığı Premix Beton isimli şirkette, şu an başka bir meseleden dolayı tutuklu olan bir şahsın organizesi ve Mustafa Kalaağası’nın aracılığıyla, şirketin bilgisi dışında, 63 metreküp betonu, A.U. isimli şahsa ait galerinin zeminine dökerek, 187 bin TL parayı sahtekarlıkla temin ettiklerini açıkladı. Mustafa Kalaağası’nın itiraf niteliğinde bir ifade verdiğini belirten polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların bir gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Ne olmuştu

Beton vurgunuyla ilgili ilk etapta Rasim Doğan, Sezer Osman Akdemir, Metin Barış ve Lezgin Doğan tutuklanmıştı. Zanlıların İskele’de bir otel inşaatına götürmek için aldıkları 240 metreküp betonun, 55 metreküpünü, işyerinden habersiz, Yeniboğaziçi’nde Ç.B. isimli şahsın garaj yoluna ve Gazimağusa’da A.U. isimli şahsın galeri zeminine döktükleri ve bu iş karşılığında 152 bin TL aldıkları belirtilmişti.