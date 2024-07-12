Mahkeme  soruşturma  emri verdi

Suna ERDEN

Rüşvet aldığı gerekçesiyle tutuklanan ve kısa süre önce görevden alınan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Köse, soruşturmaya etki edemeyeceği gerekçesiyle teminatla serbest bırakıldı.

Mahkeme Köse’ye rüşvet verenlerle ilgili de soruşturma başlatılmasına ve sonucun en kısa sürede yargıya bildirilmesine emir verdi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 28 Mart 2024 tarihinde elde edilen çalışma izni ve ön izin belgeleriyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında zanlının tutuklandığını anımsattı.

Polis, zanlının Çalışma Bakanlığına işlemler için başvuran firmalardan hediyeler istediğini; istediği ürünlerin markalarının fotoğraflarını firmalara gönderdiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis memuru, zanlının 31 Ekim 2023’te işçi getirmek için başvuru yapan bir firmadan bin 850 dolar değerinde diz üstü bilgisayar talep edip, aldığını evine götürüp, kişiler işleri için kullandığını hatırlattı. Polis, zanlının evinde 33 adet 168 bin TL değerinde içki, 52 adet tahmini 150 bin TL değerinde puro tespit edildiğini yineledi.

Polis memuru, zanlının yetkisi olmadığı halde Çalışma Dairesi müfettişlerini “bir gidin bakın, görünün” diyerek, bir inşaata denetim yapmaya gönderdiğini, müfettişlerin 2 kaçak işçi ve çocuk işçi çalıştırıldığını tespit ettiğini ve 40 asgari ücret ceza yazdığını belirtti.

Polis, zanlının cezai işlemi kayda almayıp, daha sonra söz konusu firmaya bir asgari ücret ceza kestirerek, dosyaya koyduğunu açıkladı.

Zanlının söz konusu firmadan 90 bin sterlinlik bir daireyi 50 bin sterline aldığına yönelik bilgi alındığını belirten polis, firma yetkilisinin ifadeye çağrıldığını, konunun araştırıldığına dikkat çekti.

Bin 500 Euro kayıp

Polis, Kalkanlı Yaşam Evi'nde yapılacak işler için İskele'deki bir firmanın 31 bin 650 dolar teklif verdiğini, ancak firmanın bu işi bağış olarak 23 bin 500 dolara yapabileceğini söylediğini kaydetti. Polis, zanlının firma yetkililerine “ıskontoyu boş verin” dediğini, 31 bin 650 Euro fatura kestirmek istediğini ancak firmanın 25 bin Euro fatura kestiğini belirti. Polis, böylelikle firmaya bin 500 Euro fazladan fatura kesildiğini, aradaki bin 500 Euro’nun akıbetinin araştırıldığını söyledi. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

100 bin nakit ödedi

Mahkeme, zanlının aleyhine getirilen suçlamaların ağır ceza mahkemesi yetkisinde ciddi bir suç olduğuna dikkat çekti.

Mahkeme, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklayarak, 100 bin TL nakdi teminat yatırmasına, 3 kişinin 800’er bin TL'lik kefalet senedi imzalamasına ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna gidip imza atmasına emir verdi. Yargıç, zanlıya rüşvet verdiği iddia edilen kişilerle ilgili de soruşturma başlatılmasına direktif verdi.

