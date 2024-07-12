Gözü döndü

Suna ERDEN

Elinde valiz, bıçak ve satırla Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesindeki bir apartmana giren Nijeryalı Uche Michael Mekwunye, çatıya çıkıp, geceyi orada geçirmek istedi. Zanlı merdiven boşluğunda olduğu esnada apartmanda yaşayan K.V. ile karşılaştı. Dairesinden çıktığı esnada zanlıyı gören K.V., ne aradığını sordu; cevap alamayınca apartmandan gitmesini istedi.



Uyarı sonrasında bıçak ve satırla apartman sakininin üzerine yürüyen saldırgan, bacağına vurdu, yaralanmasına yol açtı. İhbar üzerine olay yerine giden polislerin üzerine de saldıran Nijeryalı Uche,

Görevlilerden birinin kolunun kırılmasına neden oldu. Saldırgan bununla da kalmayıp, bindirildiği polis aracına şiddetli buruşlarla zarar verdi. Büyük korku yaşayan apartman sakinleri, bu tür yabancılara yönelik deport işlemlerinin hızlandırılmasını istedi.

Büyük korku yaşadılar

Polis, olayın 10 Temmuz 2024 tarihinde saat 17.00 sıralarında Küçük Kaymaklı'da bulunan bir apartmanda meydana geldiğini söyledi.

Polis, apartman sakini K.V.’nin merdiven boşluğunda fark ettiği zanlıya ne aradığını sorduğunu, orayı terk etmesini istediğini aktardı.

Polis memuru, bu esnada zanlının K.V.’nin kaldığı dairenin kapısını tekmelediğini, bağırıp çağırarak rahatsızlık verdiğini, akabinde elinde bulundurduğu 28 santimlik bıçak ve satırla üzerine yürüdüğünü, bacağını tekmeleyip sağ ayağının başparmağına basıp ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi.

Polisi darp etti, araca zarar verdi

Soruşturma memuru, zanlının olay yerine giden ve kendisini tutuklamaya çalışan görevli polislere de saldırdığını, birini ittirerek düşmesine ve kolunun kırılmasına neden olduğunu açıkladı.

Polis, zanlının bindirildiği RHA 4158 plakalı aracın arka sol bagaj kapısını tekmeleyerek, dıştan ediğini, sol kapının içindeki tahtaları ve menteşeleri de kırdığını belirtti.

Polis, olayda kullanılan bıçağın zanlının belinde, satırın ise konu apartmanın merdiven boşluğunda tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının aktif öğrenci olduğunu ancak daimi adresi ve kalacak yeri olmadığını, serbest kalması halinde yine aynı suçları işleyebileceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı "vahim zarar, kasti hasar, ciddi darp, polisi darp ve görevinden men, korkutmak amacıyla silah taşıma, kanunsuz bıçak taşıma, rahatsızlık, uygunsuz tavır ve hareket” suçlarından yargılanmak üzere 75 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.