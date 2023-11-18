12 Yaşındaki çocuk cinayete karıştı

Birmingham Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşına çıkan iki çocuğun kimliği yasal nedenlerden dolayı açıklanamıyor.

Geçtiğimiz Pazartesi günü polis, İngiltere'nin merkezindeki Wolverhampton şehrinde Shawn Seesahai’yi bıçaklama suçlamasıyla her iki şüpheliyi gözaltına aldı. Olay yerine gelen acil servis ekipleri, bıçaklı saldırıya uğrayan gencin olay yerine hayatını kaybettiğini açıkladı.

İki şüpheli çocuk pala bulundurmakla suçlandı. Avukatları, olayı iki çocuğun gerçekleştirdiğini reddederken, hakim Pazartesi günü yapılması planlanan bir sonraki duruşmaya kadar çocukların bir çocuk merkezinde gözaltında kalacaklarını açıkladı.

İngiltere’de bıçaklı saldırı olaylarında artış dürüyor. Olaya karışanların ise çoğu genç.

Resmi rakamlara göre Mart 2022 ile Mart 2023 arasında İngiltere ve Galler'de 25 yaş altı 99 genç bıçaklanma sonucu hayatını kaybetti.

Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre, aynı dönemde 50 bin bıçaklı saldırı kaydedildi. Bu, bir yılda yüzde 5, 10 yılda ise yüzde 75 artış demek.

Geçtiğimiz Eylül ayında Londra'da 15 yaşındaki bir kızın okula giderken bıçaklanarak öldürülmesi ülkeyi derinden sarstı. Katil olduğu iddia edilen 17 yaşındaki genç önümüzdeki Nisan'da yargılanacak.

İngiltere ve Galler'de cezai sorumluluk yaşı 10 olarak belirlendi. Bu 10 yaşın üzerindeki bir çocuğun suç işlemesi durumunda tutuklanıp yargılanabileceği anlamına geliyor.