Katliam sonlanmalı

İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı'nda binlerce yerinden edilmiş kişinin yaşadığı Fahura Okulu'nu bombaladı.

Filistin devlet televizyonu, okulda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu aktardı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, ölü sayısının 50’den fazla olduğunu belirtti. Okul koridorlarında kalan cenazeleri çıkarmada büyük zorlukların yaşandığı aktarıldı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, saldırının İsrail’in Filistin halkını Gazze’den sürme niyetinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Hamas da, saldırıyla ilgili açıklama yaparak İsrail’in Filistinli sivilleri ve çocukları katletmeye devam ettiğini ancak halkın topraklarından vazgeçmeyeceğini kaydetti.

Gazze'de ölü sayısı artıyor

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 44 gündür devam ediyor. Gazze'deki hükümet, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının 12 bin 300 olduğunu duyurdu. Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de çocuklar ve sivillerin sığındıkları okulda yine öldürüldükleri korkunç görüntülerin görüldüğünü belirterek, "Katliam ve zulüm sonlanmalı." açıklamasında bulundu.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilen kişilerin sığındığı BM bünyesindeki bir okula yönelik bombardımanının ardından soysal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Russell, çocuklar için artık bu kabusun son bulması gerektiğinin altını çizdi. "Gazze'de çocuklar ve sivillerin sığındıkları okulda yine öldürüldüğü korkunç görüntüler görüyoruz." ifadelerini kullanan Russell, katliam ve zulmün sonlanması gerektiğini vurguladı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ise sığınakların güvenlik, okulların ise eğitim yerleri olduğuna dikkati çekti.

Griffiths, "Gazze'de El-Fahura Okulu'nda barınan çok sayıda çocuk, kadın ve erkeğin öldürüldüğüne ilişkin haberler çok üzücü. Sivillerin artık buna daha fazla katlanması mümkün değil. Artık insanlığın galip gelmesi lazım." ifadelerini kullandı.



Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2023, 00:59