Renkli ve eğlenceli

SOS Çocukköyü Derneği, Lefkoşa Türk Belediyesi ve bazı spor ile eğitim kurumlarının iş birliği çerçevesinde çocuk haklarına farkındalık yaratmak amacıyla Lefkoşa Kızılbaş Parkı’nda “2’nci Çocuk Hakları Festivali” düzenledi.

Festivalde basketbol, bisiklet, cimnastik ve dans gösterilerinin yanı sıra, çocuklar için yüz boyama etkinliği ve eğitsel oyunlar yapıldı.

SOS Çocukköyü Program Müdürü Ahmet Akarsu, festivalin amacının, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ne dikkat çekerek, farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

Akarsu, “Bu hafta içerisinde hem çocuk hakları ile ilgili farkındalık yaratmak hem de çocukların, gençlerin eğlenebileceği, aileleri ile güzel zaman geçirebileceği bir fırsat oluşturmak istiyoruz” dedi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da festivalin, çocukların haklarını fark etmeleri ve güzel vakit geçirmeleri amacıyla düzenlendiğini ifade etti.

Harmancı, “Biz kuruluş ve derneklerle ortak faaliyetlere önem veriyoruz. SOS de bu ülkenin önemli kurumlarından biridir. Onlarla bu etkinliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.



Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2023, 00:58