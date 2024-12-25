Üstel: İstinafa gideceğiz

Türkiye’de meydana gelen 6 Şubat depremlerinde Adıyaman’daki İsias Otel’in enkazı altında kalarak yaşamını yitiren Şampiyon Meleklerin acısı hiç dinmezken, yargı sanıklarla ilgili kararını verdi. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasının altıncı duruşmada 3’ü tutuklu toplam 11 sanık hakkındaki karar Kıbrıs saati ile 01.00’de açıklandı.

Kararda, otel sahibi, tutuklu sanık Ahmet Bozkurt birden fazla insanın ölümüne ve yaralamasına sebep olma suçundan (bilinçli taksir) 17 yıl 17 ay hapse mahkum edildi.

Yine otelin sorumlularından olan, Ahmet Bozkurt'un oğlu Mehmet Fatih Bozkurt, 18 yıl 28 ay 28 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Otelin mimarı Erdem Yıldız ise 17 yıl 17 ay 7 gün hapse mahkum edildi.

Mahkeme, dava kapsamında tutuksuz yargılanan Halil Bağcı'nın 7 yıl 16 ay, Mehmet Göncüoğlu'nun 7 yıl 16 ay, Hasan Arslan'ın ise 15 yıl 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Yine davada tutuksuz yargılanan Ahmet Fatih Bozkurt'un oğlu İsmet Efe Bozkurt'un, Seda Zeren'in, Şule Özbek'in, Bilge Açık'ın ve Ulviye Bozkurt’un ise beraatına karar verildi.

Mahkemede gerekçeli kararını ilerleyen tarihlerde yazılı olarak bildirecek.

Karar sonrası açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel, kararı istinafa götürüleceklerini açıkladı.

Mücadele sürecek

Başbakan Ünal Üstel, adalet arayışlarının devam edeceğini vurguladı. Üstel, özellikle depremde hayatını kaybeden “Şampiyon Melekler” anısına verdikleri mücadelenin süreceğini belirtti.

“Gerekçeli kararın ardından istinaf mahkemesine başvurarak adalet mücadelemizi sürdüreceğiz. Halkımızın ve şampiyon meleklerimizin yattıkları yerde manevi huzura kavuşmaları için tüm mahkeme süreçlerini yakından takip edeceğiz,” diyen Üstel, vicdanları rahatlatacak bir sonuca ulaşılana kadar bu kararlılığın devam edeceğini ifade etti.

Başbakan, adaletin tecelli etmesinin temel hedef olduğunu ve bu doğrultuda hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacağını da sözlerine ekledi.

Son duruşma yapıldı

İsias Otel davası altıncı duruşması Türkiye saatiyle dün saat 10.00’da başlamıştı.

Acılı ailelerin yanı sıra Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman Adıyaman’da hazır bulunmuştu.

