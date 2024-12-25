Ekonomi kötü

Güney Kıbrıs’ta ‘Cypronetwork’ ve ‘Eurobarometre’ anketlerinin sonuçlarına göre en önemli sorunun pahalılık olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi ‘Cypronetwork’ şirketi tarafından Aralık ayında 911 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankette katılımcılara “kendilerini en çok meşgul eden konuların” sorulduğunu, katılımcıların yüzde 63’ünün bu soruya “pahalılık” yanıtını verdiğini yazdı.

Ankete göre katılımcıların yüzde 45’i bu soruya “ekonomi”, yüzde 43’ü “yolsuzluk” ve yüzde 42’si ise Kıbrıs sorunu yanıtını verdiler.

Kıbrıs sorununun çözümünün ne şekilde olmasını arzu ettikleri şeklindeki bir soruya ise katılımcıların yüzde 25’i “iki toplumlu iki kesimli federasyon”, yüzde 23’ü “üniter devlet” yanıtlarını verirken “iki devletli çözüm” isteyenlerin oranı yüzde 14 ve “mevcut durumun devamını” isteyenlerin oranı ise yüzde 12 olarak kayda geçti.

Konfederasyon tercih edenlerin oranı yüzde 4’te kalırken görüş belirtmek istemeyenler ise yüzde 21 olarak kayda geçti.

Eurobarometre sonuçları

Gazete bir diğer haberinde ise, Ekim-Kasım 2024 tarihlerini kapsayan Eurobaromete anketine katılan Kıbrıslı Rumların, mülteci sorununu Güney Kıbrıs ve AB’nin çözmesi gereken en büyük sorunlar olarak gördüklerini dile getirdiklerini yazdı.

Haber göre; “çözülmesi gereken en önemli iki sorunun ne olduğu” konusunda iki yanıt vermeleri istenen katılımcıların cevapları arasında en popüler cevaplar “yüzde 50 ile mülteci sorunu” ve “yüzde 40’la pahalılık ve enflasyon” oldu.

Ankete katılanların yüzde 79’unun hayatlarından memnun olduklarını belirttiklerini de aktaran gazete, katılımcıların sadece yüzde 37’sinin AB’ye güven duyduğunu dile getirdiğini, bu oranın AB ülkeleri arasında sondan üçüncü sırada yer aldığını da aktardı.

Habere göre 10-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Eurobarometre anketine 501 kişi katıldı.