‘Umut’ gezisi

İsrail-Filistin çatışması kanlı bir şekilde devam ederken, KKTC’den 200 kişilik bir heyet dün Bakü’ye gitti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ve Başbakan Ünal Üstel, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, kurum ve kuruluş temsilcilerini taşıyan THY uçağı Bakü hava alanında Türkiye ve KKTC temsilcileri tarafından karşılandı.

“KKTC Kültür ve Tanıtım Günleri” adıyla gerçekleştirilen etkinliklerin ilk gecesinde KKTC’den giden heyet mensupları kaldıkları otelin salonunda samimi bir atmosfer içerinde akşam yemeği yediler. Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı konuşmada “Azerbaycan’a tarihi ziyaretimiz KKTC’nin geleceği açısından hayırlara vesile olacak” dedi.

Çiçeklerle karşılandılar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ve Başbakan Ünal Üstel, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, kurum ve kuruluş temsilcileri “KKTC Kültür ve Tanıtım Günleri” etkinliğine katılmak üzere 200 kişilik heyetle Azerbaycan’a gitti.

Aralarında Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ekonomik Örgütler Platformu, otel temsilcileri, üniversite temsilcileri, halk dansları ekiplerinin de bulunduğu geniş heyetle Bakü'ye giden Tatar, Üstel ve beraberindekileri Bakü Haydar Aliyev Havaalanı’nda Azerbaycanlı yetkililer, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı ve KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer çiçeklerle karşıladı.

Gala yemeği düzenlendi

Tatar, Üstel ve beraberindeki heyet için Bakü’deki Hilton Otel’de açılış gala yemeği düzenlendi. Yemeğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve eşi Zerrin Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer ile Azerbaycan Diaspora Komitesi Bakanı Fuad Muradov, Korgeneral Bahtiyar Ersay, TÜRKPA Genel Sekreteri Büyükelçi Mehmet Süreyya Er, ATİB Başkanı Cemal Yangın, Azerbaycanlı bazı bakan yardımcıları, milletvekilleri, üniversite rektörleri, iş adamları ile KKTC’den gelen temsilciler katıldı.

KKTC Halk Dansları Topluluğu gösteri sundu

Saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan program, KKTC tanıtım filmi gösterilmesiyle devam etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın konuşmasının ardından KKTC’den gelen İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu geleneksel dans gösterisi sundu.

Tarihi ziyaret

Cumhurbaşkanı Tatar açılışta yaptığı konuşmada, katılımcıları selamlayarak, böyle tarihi bir günde birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tatar, “Biz kaderi bir, geçmişi bir, gönlü bir aynı milletin evlatları olarak geleneklerimizle, kültürümüzle, milli ve manevi değerlerimizle her zaman anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında, Azerbaycan’ı da bir kardeş ülke olarak kabul ettik” diye konuştu.

Kıbrıs Türk halkının yıllardır verdiği mücadelede, izolasyonlar ve ambargolar altında diz çöktürmeye, başkalarının boyunduruğu altına mecbur etmeye çalışan zihniyete karşı hiçbir zaman yalnız olmadıklarını vurgulayan Tatar, Kıbrıs Türk halkının büyük Türk milletinin kopmaz bir parçası olduğunun altını çizdi.

Türk Devletleri Teşkilatı’nda (TDT) gözlemci üye olan KKTC’nin, Türk milletinin ve Türk dünyasının kopmaz bir parçası olduğunu yineleyen Tatar, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a her zaman gösterdiği destek ve KKTC’nin TDT’ye gözlemci üye olarak kabul edilmesinde ortaya koyduğu irade için teşekkür etti. Tatar, bunun mücahit Kıbrıs Türk halkının, bağımsızlığının, özgürlüğünün, hürriyetinin ve onurlu yaşamının bir ifadesi ve göstergesi olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının 1960 kuruluş anlaşmalarından, müktesep ve özden gelen egemenlik hakkının çok değerli ve kıymetli olduğunu kaydeden Tatar, Güney Kıbrıs’ın Annan Planı’ndan sonra Avrupa Birliği’ne alınmasına ve Kıbrıs Türk halkının iyi niyetine rağmen Crans Montana görüşmelerinde masanın çökmesiyle artık yeni siyasetin var olduğunu vurguladı.

Tarihi ziyaretin hayırlara vesile olmasını temenni eden Tatar, “Tüm Azerbaycan’a selam olsun” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, ilerleyen yıllarda projeler, iş birliklerinin artmasını dileyerek, kendisine ve Başbakan Üstel’e eşlik eden KKTC’den gelen temsilcilere de teşekkür etti.