Krizi fırsata çevirdi

Çalkantılı Orta Doğu bölgesinde yaşanan çarpışmaların, geniş bölgedeki güvenlik ve istikrarı etkileyecek sonuçları da beraberinde getireceği, bu bağlamda Güney Kıbrıs’ın, güvenlik kapısını teşkil etmesinin mümkün olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Çalkantılı Komşuda Güvenlik Kapısı-Kıbrıs Savaş Bölgesinden Vatandaşların Taşınması İçin Köprü Oluyor” başlıklı haberinde, her krizin, sorunlarla birlikte fırsatlar da yarattığını belirterek Güney Kıbrıs’ın, Sudan’daki olayların ardından ikinci kez, geniş Orta Doğu bölgesindeki güvenliğin korunmasında yardımcı ve güvenli transit taşıma merkezi olarak işlev göstermesinin mümkün olduğunu yazdı.

Güney Kıbrıs, Hamas ile İsrail arasında yaşanmakta olan çarpışmalar nedeniyle İsrail’den tahliye edilecek yabancı uyrukluların kabulü ve ülkelerine geri gönderilmeleri için “ESTİA” kod isimli tahliye planını devreye soktuğunu anımsatan gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Theodoros Gotsis’in açıklamasına dayanarak, geçtiğimiz iki gün içerisinde, Portekiz hava kuvvetlerine ait C-180 uçaklarıyla, İsrail’den Güney Kıbrıs’a, 8’i Kıbrıs vatandaşı olan toplam 160 kişinin taşındığını belirtti.

Habere göre Gotsis, Avusturya’nın da askeri uçaklarla İsrail’den vatandaşlarının taşınması için başvuru yaptığını ve ilk uçuşun dün akşam için planlandığını ifade etti.

Gotsis, Güney Kıbrıs aracılığıyla 2 bin yabancı uyruklu kişinin ülkelerine geri gönderildiğini de ifade etti.

Büyükelçi Oren Anolik

Gazete aynı haberinin içerisinde İsrail’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Oren Anolik’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “yaralı kişilerin, Güney Kıbrıs’taki hastanelerinde tedavi görmesi için komşu ülkeye sunduğu yardımdan” bahseden açıklamasını yorumladı.

Anolik, bu önerinin çok olumlu olduğunu, Güney Kıbrıs ile olan stratejik ilişkilerine önem verdiklerini de belirtti.

Anolik, gerekmesi halinde Güney Kıbrıs’tan yardım alma fırsatına sahip olmaktan minnet duyduklarını, gelecek planları içerisinde bu durumun göz önünde bulundurulacağını ifade etti