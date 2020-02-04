362 ölüm 17 bin vaka

Çin Halk Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Wuhan'da başgösteren corona virüsü salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Wei'nin açıklamalarına göre, Şimdiye kadar tespit edilen vaka 17.335 oldu. Virüse yakalandığından şüphelenilenlerin sayısı ise 21.558.

Hastalık nedeniyle 362 kişi hayatını kaybederken, 521 kişi de taburcu edildi.

SARS benzeri corona virüsü Çin'e bağlı Hong Kong ve Tayvanla birlikte 24 ülkede daha görüldü.

Çin dışında ilk ölüm Filipinlerde gerçekleşti. Hayatını kaybeden hastanın Wuhan'dan gelen bir Çinli olduğu belirtildi.

Çin'de ortaya çıkan yeni corona virüs salgınında ülke dışından ilk ölüm haberi geldi. Ölü sayısı 362'ye yükseldi. Vaka sayısı ise 14 bini aştı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını sürüyor. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden ve virüsten etkilenenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Virüsün ortaya çıktığı günden bu yana en fazla vaka pazar kaydedildi.

Bir günde 2 bin 829 kişiye yeni corona virüs teşhisi konuldu. Çin dışında ilk can kaybı Filipinler'de meydana geldi.

Wuhan'dan Manila'ya giden 44 yaşındaki bir Çinli corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Rusya, yeni tip corona virüs (2019-nCov) salgını nedeniyle Çin'le yolcu demir yolu ulaşımını durdurma kararı aldı.

Rusya Demiryolları Şirketinden (RZD) yapılan yazılı açıklamada, salgın nedeniyle Çin ile yolcu demiryolu ulaşımının 3 Şubat saat 00.00'dan itibaren geçici süreliğine durdurulduğu bildirildi.

DSÖ toplantı düzenledi

Bu arada Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Tedros Adhanom bir basın toplantısı düzenleyerek hastalık ile ilgili bilgi verdi.

Tedros, "Eğer salgının merkezinde yatırımlar yapılsaydı hastalığın yayılması az ve yavaş olurdu. Hastalık kontrol altına alınabilirdi" dedi. Basın toplantısı sırasında Tedros'un öksürmesi de panik yarattı. Tedros, "Merak etmeyin corona virüsü değil" dedi. Tedros Çin dışındaki 23 ülkede corona virüs vakasıyla karşılaşıldığını vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bir basın toplantısı düzenledi ve bütün dünyada panik yaratan corona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Corona virüsü sebebiyle büyük tepki çeken ve sosyal medyada istifa etmesine dair çağrıların yapıldığı Tedros Adhanom, Çin haricinde 23 ülkede corona virüsü tespit edildiğini ve Çin’de 361 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Tedros Adhanom, “Bütün ülkelerin kanıtlara dayanan tutarlı kararlar alması gerekiyor. Uluslararası seyahat ve ticaret konusunda gereksiz engellemeler olmamalı” dedi.

Tedros Adhanom, “Küresel anlamda bağlı olmamız bu hastalık özelinde bir zayıflık fakat genel olarak bir güç” dedi.

DSÖ Genel Müdürü konuşması sırasında arka arkaya öksürmesi panik yarattı. Reuters, Tedros Adhanom’un öksürdükten sonra su içtiğini ve “Corona virüsü değil, merak etmeyin” dediğini aktardı.