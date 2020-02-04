‘Rusya görmezden geliyor’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodemir Zelenskiy ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Suriye'deki saldırıda şehit sayısının 8'e yükseldiğini, Rusya'nın görmezden geldiği rejim saldırıları nedeniyle 1 milyon sivilin Türkiye sınırına doğru yürüdüğünü açıkladı.

“Kırım’ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızın bir kez daha altını çizmek istiyorum. Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne desteğimiz devam edecek” diyen Erdoğan, “Kırım Tatarları’nın durumunu takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

Erdoğan, Suriye konusundaki soruya şu yanıtı verdi:

“Artık altından kalkılamaz bir duruma geldi. Rejimin, Rusya’nın da görmezliğiyle yapmış olduğu bombalı saldırılarla birlikte, buradaki insanlar sınırımıza doğru yürüdüler. Son rakamlara göre 1 milyon insan sınırımıza doğru yürüyor. Zaten 4 milyona yakın Suriyeli var. Bunların 3,5 milyonu sınır bölgelerinde. Diğerleri çok farklı bölgelerde.

Biz bu gelen insanları nerelere yerleştireceğiz? Kısa bir süre önce deprem gerçekleşti. 41 vatandaşımız hayatını kaybetti. On bini aşkın ağır hasarlı bina var. Biz bunları yeniden inşaa edeceğiz. Şu anda kış mevsimine girdik.

Mültecileri artık kabullenmekte zorlanıyoruz. Şimdi bunları Suriye’de barındırmak için uğraşıyoruz. 25-30 metrekarelik biriket evler yapıyoruz. Onları oralara yerleştireceğiz. İlk etapta 25-30 bin böyle ev yaptık.

Rejim güçleri yine İdlib'de hava saldırısına geçti. Bu hava saldırısı neticesinde 3'ü sivil olmak üzere 8 kişi, 5'i de asker şehit oldu.

Artık dedik olacak gibi değil karşı bu noktada cevaplar verildi. Gerek hava, gerek kara yoğun bir şekilde gereken bedelleri ödetiyoruz, ödetmeye devam edeceğiz.