39 sivil hayatını kaybetti

İsrail, Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilerin çadır bölgesinin yakınını havadan bombaladı. Saldırıda en az 17 Filistinlinin öldüğü, 26'sının da yaralandığı açıklandı. Öte yandan Gazze'deki bir BM okulu ve benzin istasyonuna yönelik saldırıda da en az 22 kişi öldü. Gazze sağlık yetkilileri, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir aracı hedef alan hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda en az 17 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Bakanlık, hava saldırısının Attar Caddesi'nde yerinden edilmiş ailelerin barındığı çadırlı bir alanın yakınına isabet ettiğini bildirdi.

Yaralılar ve hayatını kaybedenlerin naaşları, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

Öte yandan sağlık görevlileri, İsrail'in Gazze'de bir benzin istasyonu ve bir okula düzenlediği saldırılarda en az 25 kişinin öldüğünü söyledi.

Sağlık bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Al-Mawasi'de bir akaryakıt istasyonuna düzenlediği saldırıda 17 kişinin öldüğünü ve en az 26 kişinin yaralandığını söyledi.

Filistin Kızılayı da Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat mülteci kampında Birleşmiş Milletler tarafından işletilen Al-Razi Okulu'na hemen hemen aynı zamanda yapılan ayrı bir saldırıda ilk olarak sekiz ölü olduğunu açıkladı, ancak bu sayı beş olarak revize edildi.