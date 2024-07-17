Yatırım bedeli 36 milyon 

Başkent Lefkoşa'da Mehmet Akif (Dereboyu) Caddesi, Bedrettin Demirel Caddesi ve bunları bağlayan Gültekin Şengör Sokak üzerinde bulunan kanalizasyon ana taşıyıcı boru hattı ilk etap yenileme çalışmaları 22 Temmuz’da başlıyor. Üç etaptan oluşacak ve 15 Eylül'e kadar tümüyle tamamlanacak projenin maliyeti 36 milyon TL (bir milyon Euro) olduğu ve projenin Avrupa Birliği finansmanıyla hayata geçeceği belirtildi. Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre 1986 yılında inşa edilen ve yıllar içinde ciddi hasar gören ana taşıyıcı hat boruları, tıkanmalara ve çöküntülere neden olarak atık suyun sızmasına ve kokuya neden oluyor. Lefkoşa Türk Belediyesi Kanalizasyon Şubesi tarafından yapılan detaylı incelemeler, boru hattının ciddi yapısal deformasyonlar ve çatlaklar içerdiğini, bu nedenle mevcut boru malzemesindeki bozulmaların, yüksek basınçlı temizlik gibi yöntemlere dayanamayacağını ortaya koyduğu belirtildi.

2022 yılında büyük bir kısmı yenilenen kanalizasyon ana taşıyıcı hattın geriye kalan bu bölümünün tamamen yenileneceği çalışmalar kapsamında borular, modern ve dayanıklı malzemelerle değiştirilerek uzun ömürlü, dayanıklı ve güvenli bir altyapı oluşturulacak, mevcut ev bağlantıları yenilenecek.

Güzergâh trafiğe kapalı olacak

Birinci etap çalışmaları kapsamında Kumsal Park’tan başlayarak Gültekin Şengör Sokak’ın Mehmet Akif Caddesi ile birleşme noktasına kadar olan güzergah, çalışmalar sırasında yaya ve araç trafiğini emniyet altına almak, ayrıca çalışmaların en azami hızla tamamlanmasını sağlamak için trafiğe kapatılacak.

Osman Paşa Caddesi veya diğer ara yollardan Mehmet Akif Caddesi’ne gelecek araçlar, Uluğ Bey Sokak istikametini kullanabilecek. Osman Örek Caddesi veya Başbakanlık trafik ışıkları tarafından Dereboyu’na doğru gelen sürücüler ise Gültekin Şengör Sokak istikametine yönlendirilecek. Kapatılacak bölgede bulunan iş yerleri ve konutlara erişim gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kullanıma açık tutulacak kaldırımlardan sağlanabilecek. Kapanma noktalarına en yakın otopark alanlarına yönlendirme yapılacak.

Bu süreçte Dereboyu’nu kullanmak isteyen yurttaşların uyarı, tabela ve işaretlere dikkat etmesi ve belediye personelinin yönlendirmelerine uyması uyarısı yapıldı.

Bilgilendirme toplantısı Kumsal Park’ta

Lefkoşa Türk Belediyesi yönetiminin bölgede yapılacak çalışmalara dair ayrıntılı bilgiler vermesi amacıyla bugün saat 20.00’de Kumsal Park’ta bölge halkı ve esnafına yönelik bilgilendirme toplantısı yapılacak.