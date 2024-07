‘Gerekli adımlar atılmıyor’

Lefke bölgesi Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) Platformu, trafikte gerekli önlemler alınmadığı gerekçesiyle dün Gemikonağı'nda eylem yaptı.

Lefke Bölgesi STÖ’leri Platformu Koordinatörü Teoman Oktay, eylemin özellikle ölümlü kaza olan bölgede ve genel olarak ülkedeki bütün yollarda gerekli önlem alınmadığı gerekçesiyle yapıldığını kaydetti.

Oktay, Lefke Sivil Toplum Örgütleri olarak ülke genelinde yolların yapımındaki hataların düzeltilmesi, eksik olan trafik ikaz ve uyarı levhalarının tamamlanması ve vatandaşların yaya olarak can güvenliklerinin sağlanması için gerekenin yapılmasını talep ettiklerini ifade etti.

Oktay, şöyle devam etti:

“Özellikle Gemikonağı deniz sahilinde yürüyüş yolu ve dinlenme alanı bölgesinde meydana gelen ölümlü kaza neticesinde bu bölgede yürüyüş yapan veya oturan vatandaşların can güvenliğinin sağlanması açısından bu bölgenin acilen emniyetli bir hale getirecek çalışmaların yapılması için bir ay önce başta Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Dairesini ve Lefke Belediyesi’ni acilen tedbir almaya ve görevlerini yerine getirmeye çağırmıştık.

Ardan geçen bir aylık sürede burada en ufak bir çalışmanın yapılmadığını gözlemledik. Bu nedenle bölgenin güvenilir bir alan haline getirilinceye kadar her ay yapacağımız eylemin ikincisini gerçekleştireceğiz.”

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2024, 09:45