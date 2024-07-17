‘Eğitim ve planlama’

Ömer KADİROĞLU

Ülkenin birçok bölgesinde; sahillerde, piknik alanlarında, mahalle aralarında biriken çöpler çevre kirliliğine neden olurken, yollardaki aşınmalar, trafik levhalarını kapatan otlar kazalara davetiye çıkarıyor. Çevre kirliliği ve yolların yetersiz olduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerin çözüm üretmesini istiyor.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, çevre kirliliğini insanların duyarsızlığına, yollardaki aşınmaları da araç sayısı ve nüfusun artışına bağlarken, eğitim ve planlamayla bu sorunların aşılabileceğin ifade etti.

Ne dediler…?

Osman Aliusta

“KKTC’nin yolları ve çevresi çok berbat durumdadır. Çevre kirliliğinin artmasının nedeni nüfusun çoğalması ve çevreye karşı duyarsız davranılmasıdır. Bu konuda önlemler alınabilir. Çevre temizliği herkesin yediğini içtiğini çöpe atmasıyla başlar. Yolda giderken arabada yediğini içtiğini yollara atanları görüyoruz. Herkes memlekete sahip çıkmalı ve çevresini korumalı.”

Muhsin Aydın

“KKTC’nin yolları adeta köy yolları gibidir. Doğru düzgün bir yol yoktur. Çevre düzenlemesinden ve çevre kirliliğinden çok rahatsızım. Bu kirliliğin artmasının tek nedeni insanların duyarsızlığıdır. Bu sorun en iyi şekilde eğitimle ve yetkililerin arttıracağı cezalarla engelleneceğini düşünüyorum.”

Halil Günaltın

“Ülkemizin yollarını ve çevresini hiç iyi görmüyorum. Özellikle yollarımız çok kötü durumda ve yetkililerin bir an önce el atması lazım. Çevre temizliği yapılıyor ancak yetersiz kalıyor. Çevre kirliliğinin bu denli artmasının tek nedeni insanların duyarsızlığı ve cezaların yetersizliğidir. Bir de bu gibi işler kişilerin kafasında bitiyor. Çevre konusunda bilinçli ve duyarlı davranmayı insan kafasına yerleştirirse çevre kirliliği önlenmiş olur. Yetkililerden bu noktada beklentimiz yaşanan bu sorunlara eğilmeleri ve çözüm üretmeleridir.”

Yıldız Balcı

Ülkemiz yolları çok kötü durumdadır. Eminim ki benim gibi herkes de bu yaşanan kazalardan ve ölümlerden dolayı psikolojisi bozulmuştur. Gerek karanlıklardan, gerek yolların bozuklukları gerekse diğer etkenlerden dolayı yollarda çok fazla can kayıpları yaşanıyor. Biz araçlarımız için düzenli olarak seyrüsefer ve muayene ücreti ödüyoruz ancak devlet bize bu ödemeleri hizmet olarak sunmuyor. Çevreyle ilgili de sıkıntılar var ancak önce yollarımızı yapmaları lazım. Yollar yapıldıktan sonra ve insan hayatına gereken önem verildikten sonra çevre için de çalışılabilir.”

Ersan Behzatoğlu

“KKTC’nin yolları dökülüyor çevresi de pislik içerisindedir. Çevre kirliliğinin bu denli artması insanların duyarsızlığına bağlıdır. Yediklerini içtiklerini doğaya fırlatıyorlar. Ben içtiğim suların şişelerini arabamda tutuyorum ve araba yıkamaya gittiğinde temizleniyor. Bu konularla ilgili yetkililerden beklentim yoktur çünkü bu güne kadar hiç bir şey yapmadılar. Hiçbir tedbir almadılar. Bu sorunlar biraz zor çözülür. Tek bir çözümü var o da Kıbrıs Cumhuriyetine geri dönülür ve orada ortaklığımız olursa belki bu sorunlar çözülebilir.”

Yasin Demir

“KKTC’nin yolları ve çevresi çok kötü durumdadır. Göz önünde olan yerler biraz daha iyi ancak çevre de dahil görülmeyen yerlerde ciddi sıkıntılar vardır. Çevrenin bu denli kirlenmesinin tek nedeni insanların duyarsızlığıdır. Bu noktada insanların çevreye duyarlı devletin de yollarla ilgili eksiklikleri gidermesi gerekiyor. Ülkeyi idare edenlerin bu sorunlara çözüm üretmesi gerekiyor.”

Mustafa Horoz

“KKTC’nin yolları ve çevresi hiç iyi durumda değildir. Yollarda giderken araçlarımızda büyük zararlar oluşuyor. 20 yılı aşkın bir süredir de yollardaki sorunlar çoğalarak devam ediyor. Diğer yandan çevreyle ilgili de sıkıntılarımız var ve bunun nedeni de insanların duyarsızlığıdır. Bu noktada yetkililerden beklentimiz yaşanan sorunlara çözüm üretmeleridir.”

Esin Özerem

“KKTC’nin yolları çok kötü durumda ve nüfus ile araç sayısı her gün arttığı için yollarımız yetersiz kalıyor. Çevre üzerinde sivil toplum örgütlerinin de yardımıyla toparlanmaya çalışılıyor ancak yeterli değildir. Çevre ile ilgili sorunların duyarsızlık ve eğitimsizlikle alakalı olduğunu ve eğitimle bu sorunların çözülebileceğini düşünüyorum. Yetkililerin de bu noktada yollardaki eksiklikleri gidermelerini ve çevre ile ilgili de sivil toplum örgütleri ile hareket ederek çevre temizliğini sağlamalarını istiyoruz.”