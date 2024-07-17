Zorlu Töre'nin mutlu günü

Ergün YAHAT

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre kızını evlendirmenin mutluluğunu yaşadı.

Emel-Zorlu Töre çiftinin güzel kızları Elif ile Munise -Şevket Doğu çiftinin yakışıklı oğulları Tahir Korineum Golf Beach Restoranda muhteşem bir düğün ile dünya evine girdi.

Zorlu Töre sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şunları ifade etti:

“Kızım Elif Töre ile damadım Tahir Doğu’yu evlendirdik.

Allah bir ömür mutlu etsin inşallah.

Aile arasında yapmış olduğumuz düğünümüzde gelin ve damadın nikah şahitleri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 29. Başkanı Sn. Prof. Dr. Mustafa Şentop’a, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Sn.Metin Feyzioğlu’na, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç’a ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç’a ayrıca teşekkür ederiz.”

