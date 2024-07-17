Vatandaşı dinledi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, halka iç içe olmak, vatandaşı dinlemek ve icraatlarını doğrudan anlatmak için gerçekleştirdiği bölge gezilerini sürdürüyor.

UBP Genel Merkez’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Üstel, bu bağlamda önceki gün Turunçlu, Paşaköy, Vadili, Akdoğan, İnönü, Dörtyol ve Korkuteli köylerini ziyaret etti

Üstel’e ziyaretleri sırasında eşi Zerrin Üstel, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü, Maliye Bakanı Özdemir Berova, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve partililer eşlik etti.

UBP Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, yaptığı ziyaretlerde halktan yoğun ilgi görüp destek aldıklarını kaydetti.

“Turunçlu, Paşaköy, Vadili, Akdoğan, İnönü, Dörtyol ve Korkuteli Örgüt Başkanı yol arkadaşlarım, bizlere açık desteklerini ifade etmişlerdir. İstikrara onay vermişlerdir. Kendilerine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullanan Üstel, “Mesarya bölgemizde bulunan bu köylerimizin verdiği destek bizler için çok önemlidir. Verdikleri destekle hükümet olarak istikrarı sağlayacak ve halkımız için uzun yıllar hizmet etmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Halkımız için çalışıyoruz

Üstel, “İki yıldır durmuyoruz halkımız için çalışıyoruz. Halkımıza güzel bir gelecek için yıllardır rafta kalan projeleri birer birer bitiriyoruz. Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı paylaşmak adına ülkemizin tüm bölgelerini her fırsatta ziyaret etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Bölge ziyaretlerinde vatandaşların beklentilerini dinlemeye her zaman öncelik vereceklerini ifade eden Üstel, şunları kaydetti:

“Gençlerimiz kendi topraklarına tırnaklarını geçirebilsin göç etmesin diye kırsal kesim arsası çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Özetle biz durmuyoruz, halkımız için çalışıyoruz. Halkımızdan aldığımız destekle istikrarla çalışmaya devam edeceğiz.”

