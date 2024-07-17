Mezarlar ziyaret edildi

Güney Kıbrıs’ta, 15 Temmuz 1974 Yunan cuntası darbesi sırasında ölenler için dün anma töreni düzenlendiği belirtildi.

Haravgi gazetesi; Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Meclis Başkanı Annita Dimitriu, bazı bakanlar ve milletvekilleri, Yunan Büyükelçisi ve Başpiskopos Yeorgios’un katılımıyla “Ay.Konstantinu ve Eleni” Kilisesi’nde bir ayinin düzenlendiğini yazdı.

Ayinin ardından, 15 Temmuz 1974 Yunan cuntası darbesi sırasında ölenlerin mezarlarına çelenk konulduğunu yazan gazete, bu yılki anma törenleri sırasında, geçmiş 11 yılda yapıldığı gibi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Başpsikopos Yeorgios’un, darbecilerin mezarlarına çelenk koymadığına dikkat çekti.

Habere göre Hristodulidis, “başka mezarlara da hükümetin çelengini koyup koymayacağı” şeklindeki bir soru üzerine “kendisinin, birisine bağışlama kâğıdı vermek için burada olmadığını” söyledi.

Hristodulidis, o dönemde doğan (1974) Rum Yönetimi Başkanı olarak, 50 yıl sonra, dürüst olmak istediğini, sorumlular olduğunu ancak Rum halkına karşı da dürüst ve cesur olması gerektiğini belirtti.

İleriye gidilmek isteniyorsa dürüst olunması gerektiğini söyleyen Hristodulidis, kendisinin; bağışlama kâğıdı vermek için değil ülkeyi savunanları anmak, hiçbir gerekçesi olmayan darbeyi yoğun bir şekilde kınamak için burada olduğunu ifade etti.

AKEL’den Hristodulidis’e mektup

Haravgi gazetesi bir başka haberinde AKEL, EDEK ve Ekologlar milletvekillerinin ve bağımsızların, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e bir mektup göndererek 15 Temmuz 1974’te Başkanlığa saldıran kişilerin mezarlarına çelenk koymaması yönünde çağrıda bulunduklarını yazdı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e yönelik bu mektubun geçtiğimiz Perşembe günü gönderildiğini yazarken mektubun; DİKO ve DİPA milletvekilleri tarafından imzalanmadığına da dikkat çekti.