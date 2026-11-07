Yolcular korku yaşadı

Londra ve Brüksel’den havalanan iki yolcu uçağı, bomba ihbarları üzerine Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya yönlendirildi.

Uçaklarda yapılan güvenlik kontrollerinde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı.

Avrupa genelinde yolcu uçaklarına yönelik bomba ihbarları hava ulaşımını aksatmayı sürdürüyor. Son olarak Londra ve Brüksel’den kalkan iki yolcu uçağı, bomba ihbarlarının ardından Sofya’daki Vasil Levski Havalimanı’na güvenli şekilde iniş yaptı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Londra ve Brüksel'den kalkan ve güzergahları açıklanmayan 2 yolcu uçağının, bomba ihbarı nedeniyle Sofya'daki Vasil Levski Havalimanı'na yönlendirildiği ve buraya güvenli iniş yaptığı belirtildi.

Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, uçaklarda Sınır Polisi ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadığı kaydedildi.

İhbarlar sürüyor

Avrupa’nın farklı ülkelerinde yolcu uçaklarına yönelik bomba ihbarları ikinci gününde de uçuşlarda aksamalara neden oldu.

İtalya’nın başkenti Roma’dan Portekiz’in başkenti Lizbon’a giden Ryanair’e ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Lizbon Havalimanı’nda güvenlik kontrolünden geçirildi.

Çekya’nın başkenti Prag’dan Roma’ya giden Wizz Air uçağı ise bomba ihbarı nedeniyle Venedik’teki Marco Polo Havalimanı’na acil iniş yaptı. Uçağa ilişkin ihbarın Roma Fiumicino Havalimanı kontrol kulesine telefonla iletildiği belirtildi.

Prag’da 9 uçuş için ihbar

Çekya’nın başkenti Prag’daki Vaclav Havel Havalimanı’na gelen ve buradan kalkacak uçuşlar için de bomba ihbarları yapıldı.

Havalimanı Sözcüsü Denisa Hejtmankova, Çek haber ajansı CTK’ye yaptığı açıklamada, ihbarların Prag’a gelen dört ve buradan kalkacak beş olmak üzere toplam dokuz uçuşu kapsadığını bildirdi.

İlgili uçakların yerde bulunduğunu ve polis ekiplerinin kontrollerini sürdürdüğünü belirten Hejtmankova, güvenlik incelemeleri hakkında bilgi verdi.

Romanya İstihbarat Servisi de Prag’dan Bükreş’e gelen bir yolcu uçağı için bomba ihbarı yapıldığını açıkladı.

Fransa hava sahasını kullanan dört uçak da ihbar aldı

Fransa hava sahasını kullanan dört uçakla ilgili de bomba ihbarı yapıldığı bildirildi.

Fransa Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu uçakların sorunsuz şekilde iniş yaptığı, bomba imha ekiplerinin güvenlik kontrollerini sürdürdüğü belirtildi.

Bilgi sahibi bir kaynak, uçaklardan üçünün Paris Orly Havalimanı’na, birinin ise Bordeaux Havalimanı’na iniş yaptığını aktardı.

Kopenhag Havalimanı’nda soruşturma

Danimarka’nın başkenti Kopenhag Havalimanı’na yönelik de peş peşe bomba ihbarları yapıldı.

Kopenhag polisi, havalimanında kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü açıklarken, yolcular açısından herhangi bir tehlike bulunmadığını bildirdi. Polis, bir gün önce yapılan ihbarların ise asılsız çıktığını hatırlattı.

İngiltere, Bulgaristan, Polonya, Danimarka, Portekiz, İrlanda, İspanya ve İtalya’nın da aralarında bulunduğu ülkelerde çok sayıda uçuşun bomba ihbarlarından etkilendiği, yapılan kontrollerde şimdiye kadar herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadığı bildirildi.

Avrupa genelinde yaşanan ihbarların kaynağının belirlenmesi için soruşturmaların sürdüğü kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2026, 10:14