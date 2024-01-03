5 can kaybı var

Yeni yılın ilk günü deprem felaketiyle sarsılan Japonya'da dün de başkent Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda yangın paniği yaşandı. Tokyo'daki Haneda Havalimanı'ndan iniş yapan bir uçakta yangın çıktı. Uçaktaki 379 kişi kurtarılırken, 5 kişi öldü. Uçağın iniş sırasında bir sahil güvenlik uçağıyla çarpıştığı ve alev topuna döndüğü bildirildi. Pistte ilerleyen uçakta inişteki patlama sonrası çıkan yangının giderek büyümesi ve alevlerin uçağın pencerelerinden çıkması büyük paniğe yol açtı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, uçağın pistte taksi yaptığı sırada motor kısmında meydana gelen patlama akabinde yangın çıktığı görülüyor. Kapatılan havalimanında tüm uçuşlar durduruldu. Japon Havayolları sözcüsü, Hokkaido'dan gelen uçaktaki 379 kişilik yolcu ve mürettebatın tamamının tahliye edildiğini açıkladı.

Kazada yolculardan en az 17'sinin yaralandığı bildirildi. Ancak yolcu uçağıyla çarpışan ve parçalanan sahil güvenlik uçağındaki 5 sahil güvenlik görevlisinin durumu da belli oldu. Yaşananlardan hemen sonra Tokyo itfaiye ekipleri önce kayıp olarak açıklanan 5 sahil güvenlik görevlisinin bulunduğunu açıklamıştı. Bulunan 5 kişinin sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapılmazken bir süre sonra ise bu kişilerin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Japon basını, deprem bölgesine yardım götürmekle görevli uçaktaki 6 kişi arasında bulunan pilotun son anda yaralı halde kaçmayı başardığını aktardı. Japonya Ulaştırma Bakanı Tetsuo Saito, kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Depremde can kaybı arttı

Bu arada Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, önceki gün batıdaki İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ila 7 olan çok sayıda deprem meydana geldi. Noto Yarımadası kıyısında yerel saatle 10.17'de 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. JMA, İşikawa kıyıları dahil bölge genelinde tsunami uyarılarının kaldırıldığını duyurdu. Depremler sonrası kara yollarında çökme yaşandığı, Noto Yarımadası'ndaki Wajima kentinde çıkan yangında yakın çevredeki 200'e yakın yapının hasar gördüğü bildirildi. Yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığı belirtildi. Devlet televizyonu NHK'ye ait görüntüde, Wajima'da 7 katlı bir binanın yan yatması yer aldı. İşikawa Eyalet Valiliği, bölgedeki depremlerde 55 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Eyalet Valiliğinin talebi doğrultusunda arama kurtarma faaliyetleri için Japonya Öz Savunma Kuvvetlerine bağlı bin personel bölgeye sevk edildi. Bölge genelinde 50 bine yakın kişinin tahliye edildiği ve farklı noktalarda enkaz altında 14 kişinin kurtarılmayı beklediği belirtildi. Valilik, yerli ve yabancılar için 6 dilde hizmet sunacak danışma hattı kurulduğunu açıkladı. Eyalet genelinde 19 tıbbi kuruluşta elektrik kesintisi yaşandığı aktarılırken, market ve bakkallardaki ürünlerin yer aldığı rafların boşaldığı görüldü. Japonya Sağlık Bakanlığı, bölgede, hastaların sigorta kartlarını ibraz edememeleri halinde de tedavi alabilmeleri için tıbbi kuruluşlara talimat verdi. İşikawa, Fukui, Toyama ve Niigata eyaletleri, "Afet Yardım Yasası" kapsamında, bölge geneli 47 ilçe belediyesi için merkezi hükümetten finansman desteği talep etti.