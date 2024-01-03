Stewart bilgilendirecek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK), 31 Ocak 2024’te görev süresi sona eren Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin yenilenmesine ilişkin kararı ocak ayı sonuna doğru oylayacağı belirtildi.

Kıbrıs Haber Ajansı’nda (KİPE) yer alan habere göre; BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Colin Stewart, ocak ayının ikinci haftasında New York’ta UNFICYP’e askeri birlikleriyle katkı yapan ülkelerin temsilcilerini ve Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirecek.

KİPE’nin edindiği bilgiye göre Stewart'ın ayrıca, BM Genel Sekreteri’nin yeni Kıbrıs temsilcinin atanmasının duyurulmasının ardından yeni temsilci ile görüşmeye çalışacağı da belirtildi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la ilgili İyi Niyet Misyonu ve UNFIYCP’in görev süresinin yenilenmesine ilişkin hazırladığı raporlarının Colin Stewart'ın BMGK’yı bilgilendirmesinden hemen önce Güvenlik Konseyi üyelerine dağıtılmasının beklendiği ifade edildi.

Aynı haftanın başında, Stewart’ın UNFICYP’e askeri birlikleriyle katkı yapan ülkelerin temsilcilerini bilgilendirmesi de bekleniyor.

Güvenlik Konseyi’nin Stewart tarafından bilgilendirmesinin ardından taslak karar sunulacak ve karar taslağı metninin nihai şeklini alması için üye ülkeler arasında istişareler yapılacak. Nihai metinin, 30 Ocak’ta oynanarak kabul edilmesi gerekiyor.

UNFICYP misyonunun görev süresi, 2023 yılından itibaren altı ay yerine her yıl yenileniyor.

