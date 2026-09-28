Çalışma başlatıldı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, sorumluluk alanındaki birikmiş konuların tamamlanması için çalışma başlattığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabetin sağlanması, korunması ve geliştirilmesi noktasında etkin şekilde çalışan Rekabet Kurulu’nun çok daha güçlü bir yapıya kavuşması çalışmalarının geçen hafta başlatıldığı kaydedildi.

Avrupa Birliği ürün sağlığı ve güvenliği uzmanları ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı uzmanları arasında gerçekleşen bir diğer toplantıda metroloji için yapılan çalışmaların masaya yatırıldığı belirtildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Elektrik Mühendisleri Odası arasında yapılan toplantıda da ülke genelinde belli kalite ve güvenlik standardının sağlanması başta olmak üzere birçok konunun ele alındığı aktarıldı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, tamamına başkanlık ettiği toplantılarla ilgili açıklamasında, gündelik yaşam kadar geleceğe de etki edecek birçok farklı konuda yapılması gereken birikmiş işler bulunduğuna işaret ederek, bu konularda daha fazla kaybedecek zaman olmadığını belirtti.

Bu bilinçle çalıştıklarını ifade eden Hasan Taçoy, bakanlık ve sivil toplumda örgütlü kurum ve kuruluşlarla uyumlu bir çalışma düzeni geliştirerek kısa sürede olumlu sonuçlara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Bakan Taçoy, kamunun hantallığından kaynaklanan bir iş yükü ile karşı karşıya bulunduklarını belirterek, bunun aşılması için eldeki imkanlarla aralıksız çalışacaklarını kaydetti.

İlk günden itibaren ortaya bir vizyon koymak için çalıştığına dikkat çeken Taçoy, kısa sürede vatandaşlardan almaya başladıkları olumlu geri dönüşlerden doğru yolda olduklarını gördüklerini belirtti.