Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun İstanbul turnesi kapsamında sahnelenen “Bir İhtimal Kabare” oyunu, ikinci temsilinde de yoğun ilgi gördü.

Aliye Ummanel’in yazıp yönettiği “Bir İhtimal Kabare”, 25 ve 26 Eylül tarihlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde seyirciyle buluştu.

Her iki temsilde de salonu dolduran seyircilerden yoğun ilgi gören oyun, ikinci temsilinin sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.

1958-1963 yılları Lefkoşa’sından bir kabareye uzanan oyun, yolları burada kesişen insanların hikâyeleri üzerinden bir arada kalmanın ve farklılıklarla yan yana durmanın izini sürüyor.

Kıbrıs’ın yıllar boyunca yaşadığı gerçeklikleri ele alan oyun, seyircinin de duygularına dokundu.

Oyunun ikinci temsilinin ardından sahneye çıkan yazar ve yönetmen Aliye Ummanel ile Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Cem Aykut, konukseverlikleri nedeniyle İstanbul Şehir Tiyatroları’na ve İstanbul seyircisine teşekkür etti.

İBB Şehir Tiyatroları da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ekibini İstanbul’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, iki akşam boyunca oyunu izleyen seyircilere teşekkür etti.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun İstanbul turnesi devam ederken, sıradaki oyun Yaşar Ersoy’un oyunlaştırıp yönettiği “Aşk İçinde Mahpushane” olacak.