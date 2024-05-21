Utanmaz adam

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Dereboyu bölgesinde birlikte oyun oynayan biri 6, diğeri 7 yaşındaki 2 kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan 49 yaşındaki inşaat işçisi Oktay Tokgöz dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Soruşturma amaçlı zanlının tutukluluk süresi 8 gün daha uzatılırken, mahkemede sarhoş olduğu için olayı hatırlamadığını iddia etti.

Bu arada mahkeme avlusunda bekleyen kız çocuklarının ailesi sinir krizi geçirdi.

Çocuklardan birinin annesi, zanlıyı görünce “Çocuğuma nasıl dokunursun, bırakın yüzüne tüküreyim” diyerek feryat etti.

Annenin serzenişine mahkeme avlusunda bulunan diğer vatandaşlar da destek verdi. Fenalık geçiren genç anneyi mahkeme çalışanları, vatandaşlar ve polis teskin etti.

8 gün ek süre talep edildi

Gerçekleştirilen ek tutuklama duruşmasında olgular yeniden aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 15 Mayıs 2024 tarihinde saat 18.30 sıralarında Osman Pasa Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının önce 6 yaşındaki kız çocuğunun beline sarılıp sol yanağını yaladığını, akabinde 7 yaşındaki kız çocuğunun her iki yanağını yalayarak eli karın bölgesi ve cinsel organını okşayarak, cinsel istismar suçunu işlediğini belirtti.

Polis memuru, şikayetin 16 Mayıs tarihinde yapıldığını, zanlının Surlariçi'nde tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, olay mahallindeki kameraların incelendiğini, olay öncesi, anı ve sonrasının çok net görüldüğünü açıkladı.

Polis, tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatılan zanlının muhaceret kontrolünde 25 Kasım 2023 tarihinden itibaren 204 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Kız çocuklarının ifadelerinin sosyal hizmet görevlileri eşliğinde alındığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Sarhoştum, hatırlamıyorum

Polis, zanlının ceza-i ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirileceğini, kamera görüntülerinin incelemesinin devam ettiğini belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Polisin ardından söz alan zanlı ise sarhoş olduğunu, olayı hatırlamadığını iddia etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının tutukluluk süresini 8 gün daha uzattı.