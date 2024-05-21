İlk üç istasyon açıldı

Arkhe organizasyonuyla Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) himayesinde 11 Mayıs’ta başlayan Eklektik Manifest - Lefkoşa Bienali’ne Giriş Projesi’nin ilk üç istasyonu açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, projenin ilk istasyonunda Özlem Ünsal’ın küratörlüğünü üstlendiği Diaspora kategorisindeki üç sergi; Aslı Bolayır’ın “Bir Güneşte Uruba Kurutmak”, Alev Adil’in “Ruined Archive / Harap Arşiv” ve Sümer Erek’in, “Brittle Lemons, Collective Collection 1 (1936-2024)” yer alıyor. Ayrıca Serap Kanay’ın, “Connection” videoları gün içinde belirlenen matinelerde izleyicilerle buluşuyor.

EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde açılan ikinci istasyonda ise, küratörlüğünü İlkem Tunar’ın yaptığı Hikmet Uluçam’ın, Filistin: 45 Yıl Sonra Yeniden “The Baghdad International Poster Exhibition '79 Afişleri” koleksiyonu, Arşiv Seksiyonunun ilk sergisi olarak açıldı.

Üçüncü istasyonda küratörlüğünü Halil Duranay’ın üstlendiği Pınar Yeşilada’nın “Kafes Edisyon II”, küratörlüğünü İlkem Tunar’ın yaptığı Kadir Kaba’nın “Seyyarlardan Fotoğrafhanelere Kıbrıs’ta Fotoğrafların Bir Asrı” ve küratörlüğünü Özlem Ünsal’ın üstlendiği Sümer Erek’in “Return to Sender” sergileri yer alıyor.

Açılışı yapılan sergiler, tüm istasyonlarda 22 Haziran tarihine kadar hafta içi 09.00-20.00 ve her Cumartesi 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Arkhe tarafından bu yıl ilki düzenlenen Eklektik Manifest- Lefkoşa Bienali’ne Giriş Projesi kapsamında 22 sanatçı, 6 istasyon ve kamusal alanlarda 8 sergi, 7 performans ve 5 panel yapılacak.

Performans takvimleri ise ARKHE Web sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

