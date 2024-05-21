Rum Yönetimi inceliyor

Dipkarpaz’da taşınmaz malları bulunan ancak burada daimi olarak ikamet etmeyen bazı Kıbrıslı Rumların taşınmazlarıyla ilgili yine aynı bölgede yaşayan Rumlar tarafından yalan beyanda bulunulduğu ve haksız kazanç elde edildiği iddia edildi.

Rum hükümeti, Dipkarpaz’da ikamet eden ve çiftçilik yapan Kıbrıslı Rumlara aylık 371 ile 575 Euro ödenek veriyor. Tarımla uğraşanlara da ek ödenek sağlanıyor.

Alithia gazetesi, “Rizokarpaso’daki Taşınmazlarda Karmaşa” başlığı altında geniş yer ayırdığı haberinde, Dipkarpaz’da (Rizokarpaso) ikamet eden bazı Kıbrıslı Rumların, köylüleri olan ancak Güney Kıbrıs’ta ikamet eden diğer Kıbrıslı Rumların taşınmazlarını “yalan beyanlarla kiralamış gibi göstererek haksız kazanç elde ettiklerini” yazdı.

Gazete, KKTC makamlarının Kıbrıslı Rumların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurmalarını engellemek adına 2013’te, ebeveynleri 2008 yılından sonra ölen Kıbrıslı Rumların, Dipkarpaz’daki taşınmazlarını miras alabileceklerine ilişkin bir karar aldığını, böylece birçok Kıbrıslı Rum’un KKTC’deki taşınmazlarını miras edinebildiklerini kaydetti.

B u Kıbrıslı Rumlara KKTC makamlarının tapu da verdiğini aktaran gazete, şu anda köyde 246 Kıbrıslı Rum’un ikamet ettiğini belirtti.

Kıbrıslı Rumların “Kıbrıs Cumhuriyeti"nce de taşınmazların yasal sahipleri kabul edilmelerine karşın, daimi ikametleri Güney Kıbrıs’ta olması sebebiyle Dipkarpaz’da ikamet eden Rumlara verilen hiçbir ödenekten yararlanamadıklarını vurgulayan gazete, asıl sorununun ise, Dipkarpaz’da ikamet eden Rumların, ikamet etmeyenlerin tarlalarını, kendilerince kiralanmış gibi göstererek, Rum hükümetinden ödenek almaları olduğunu aktardı.

Rum hükümetinin, Dipkarpaz’da ikamet eden ve çiftçilik yapan Kıbrıslı Rumlara aylık 371 ila 575 Euro ödenek verdiğini, tarımla uğraşanlara da ek ödenek sağladığını belirten gazete, köyde tarlaları bulunan ancak yeniden yerleşmiş statüsüne sahip olmayan Kıbrıslı Rumların bu ödenekten faydalanamadıklarını yazdı.