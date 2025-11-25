ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun başına 50 milyon dolar ödül koydu. Maduro te-rör örgütü lideri ilan edildi. Öte yandan ABD basını Venezuela'ya harekatın başlamak üzere olduğunu duyurdu.

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun başına 50 milyon dolar ödül koydu. Maduro te-rör örgütü lideri ilan edildi. Konuyla ilgili son bilgileri paylaşan CNN 24 Kasım itibarıyla Nicolas Madu-ro'nun ABD için bir terör örgütü lideri ilan edildiğini söyledi. Paksoy şunları da paylaştı: ABD diyor ki Maduro, "Cartel de los Soles (Güneşler karteli)" uyuşturucu kaçakçılığı çetesinin lideri. Bununla birlik-te, terör örgütü listesine de eklendi. Resmi gazetede yayınlandı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sitesine eklendi. Artık, 24 Kasım 2025'den itibaren Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD için bir terör örgü-tü lideri.

ABD tarihinin en büyük ödülü

Broşür önümde söyleyeyim. 50 milyon dolar özel olarak tanımlanmış küresel terörist ödülü. Cartel de los Soles'in lideri Nicolás Maduro Moros'un tutuklanmasına ya da hüküm giymesine yol açacak bilgi için 50 milyon dolar ödül verileceği yazıyor. Bu tanımlamayla birlikte ABD, Venezuela’yı “yasal” olarak vurabilecek. ABD Genelkurmay Başkanı da bölgeye gitti.

Bu ödül Amerikan tarihinin en yüksek ödülü. Başka hiç kimsenin başına böyle bir ödül konulmadı.

Öte yandan Amerikan Fox News kanalı, Venezuala'ya yönelik harekatın çok yakında başlayacağını duyurdu. Beyaz Saray da Maduro'nun meşru olmadığı açıklamasında bulundu.

Venezuela’dan ABD’ye 'kartel' tepkisi

Venezuela, ABD’nin "Cartel de los Soles (Güneşler karteli)" adlı grubu terör örgütü ilan etmesini, ülke-ye müdahale etmek için bir bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirdi.

Venezuela Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Caracas yönetiminin, "Car-tel de los Soles" adlı örgütün varlığını reddettiği hatırlatılarak, "ABD’nin bu iftirası, kötü niyetli bir yalan ve ülkeye yönelik yasa dışı bir müdahaleyi meşrulaştırma girişimidir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ABD’nin Venezuela’da "rejim değişikliğini" hedefleyen klasik planlar yürütmekle suçlandı-ğı belirtilerek, Venezuela hükümetinin bu tür iftiralara yanıt vermek zorunda kalmasının gereksiz bir zaman kaybına yol açtığı kaydedildi.

Venezuela halkının birliğine vurgu yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: ABD’nin önceki saldırıları gibi bu girişim de başarısız olacaktır. Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini bu yanlış ve saldırgan politikadan vazgeçmeye çağırmaktadır. ABD’nin yürüttüğü tehdit ve baskı politikaları, Amerikan halkı tarafından bile desteklenmemektedir. Bu politikalar, Kara-yip ülkelerinin gelişimini olumsuz etkilediği gibi uyuşturucu kaçakçılığıyla gerçek anlamda mücadeleye de hiçbir katkı sağlamamaktadır.





Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2025, 09:48