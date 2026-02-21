Anlaşmaya zorlayacak

ABD Başkanı Trump, İran'ı nükleer anlaşmaya zorlamak amacıyla kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise ABD'nin kendilerinden uranyum zenginleştirmesini sıfırlama talebinde bulunmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a olası bir saldırıyla ilgili yeni açıklama yaptı.

Basın mensupları tarafından İran saldırı olasılığı sorulan Trump, “Kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebiliriz” dedi.

Bu arada İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise İran'ın nükleer programı konusunda ABD ile yürüttükleri müzakerelerdeki duruma ilişkin soruları yanıtladı.

Konuya ilişkin ABD ve özellikle İsrail'e bağlı medyada ortaya atılan spekülasyonların doğru olmadığını savunan Erakçi, ABD'nin kendilerinden uranyum zenginleştirmesini sıfırlama talebinde bulunmadığını belirtti.

Müzakereler çerçevesinde bir iki gün içerisinde Washington yönetimine nükleer anlaşma taslağını sunacaklarını aktaran Erakçi, "Benim için bir sonraki adım, muhtemel bir anlaşmanın taslağını ABD'deki muhataplarıma sunmak. Bunun önümüzdeki iki üç gün içinde hazır olacağına ve üstlerimden nihai onay aldıktan sonra Steve Witkoff'a teslim edileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

ABD'nin askeri tehditlerini de değerlendiren Erakçi, "Savaşa da, barışa da hazırız. İran halkına saygılı bir dille hitap ederseniz, biz de aynı şekilde karşılık vereceğiz fakat bize güç diliyle konuşursanız, biz de aynı şekilde karşılık veririz" diye yanıt verdi.

Hava köprüsü ve füze savunma sistemleri

Bu arada son günlerde onlarca yakıt ikmal ve nakliye uçağı Atlantik’i geçerek bölgeye yakın noktalara konuşlandı.

Flightradar24 verilerine göre üç gün içinde 39 tanker uçak ve 29 ağır nakliye uçağı Avrupa'ya yönlendirildi.

Uzmanlara göre erken uyarı ve kontrol uçakları da dahil olmak üzere “kilit destek unsurlarının” bölgeye yerleştirilmesi, bunun “ciddi bir askeri hazırlık” olduğunu gösteriyor.

Çak gemileri ve deniz gücü

ABD Donanması’na göre bölgede en az bir uçak gemisi ve sekiz destroyer dahil olmak üzere bir düzineden fazla savaş gemisi bulunuyor. Üç kıyı muharebe gemisi de konuşlandırıldı.

ABD’nin en yeni ve en büyük uçak gemisi USS Gerald R Ford ile üç destroyerin de Ortadoğu’ya doğru yolda olduğu bildirildi.

Financial Times’ın uydu görüntüleri analizine göre USS Abraham Lincoln, Umman açıklarında tespit edildi.

Her iki uçak gemisinde de binlerce asker ve onlarca savaş uçağı bulunuyor.

