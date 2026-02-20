‘Bu savaş bitecek’

ABD Başkanı Donald Trump Washington'da Gazze gündemiyle toplanan Barış Kurulu'nun ilk toplantısında konuştu. 8 savaşı bitirdiklerini belirten Trump, “9'uncu da yolda diye düşünüyorum.” dedi.

ABD Başkanı Trump, Washington'daki Barış Enstitüsü'nde gerçekleştirilen toplantının açılışında uzun bir konuşma yaparak, Orta Doğu barışından Gazze'deki yeniden inşa sürecine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı toplantıdaki konuşmasında Trump, Barış Kurulu'nun güç ve prestij açısından bugüne kadarki en önemli organizasyon olduğunu belirtti ve destek veren tüm ülkelere teşekkür etti.

Gazze için özellikle Orta Doğu ülkelerinin çok cömert davrandığını ve kendilerinin de cömert olacaklarını kaydeden ABD Başkanı, "ABD, Barış Kurulu'na 10 milyar dolarlık bir katkı sağlayacak." dedi.

Trump, Kazakistan, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Özbekistan ve Kuveyt'in toplamda 7 milyar dolardan fazla bağış taahhüt ettiklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin Gazze için 2 milyar dolar ilave bağış topladığını kaydeden Trump, ayrıca Japonya'nın Gazze'nin yeniden yapılandırılması için "çok büyük" bir bağış etkinliği düzenleyeceğini belirtti.

Trump'tan Hamas'a teşekkür

Trump, Gazze'deki esirlerin cesetlerinin çıkarılması ve İsrail tarafına teslim edilmesi sürecinde Hamas'ın ciddi bir çaba gösterdiğini vurgulayarak, "Hamas bu işin büyük bir kısmını yaptı ve bunun için onların hakkını vermemiz gerekir." dedi.

Hamas'ın bu konudaki çalışmaları büyük oranda yaptığını ve esirlerin geri verilmesi konusundaki sözünü tuttuğunu ifade eden Trump, bunun önemli olduğunu söyledi.

"Barış Kurulu, BM’yi denetlenecek"

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu ve Gazze konusunda BM ile daha yakın çalışmaları gerektiğini ve BM'nin "potansiyelinin" kullanılmasının önemli olduğunu vurguladı.

BM'yi "potansiyelini tam olarak yerine getiremeyen" bir yapı olarak tanımlayan Trump, "Barış Kurulu, BM'yi denetleyecek ve düzgün bir şekilde çalıştığından emin olacak." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, BM'nin desteğe ihtiyacı olduğunu söyleyerek ve BM'nin güçlendirilmesi için Amerikan yardımını vadederek, "BM ile çok yakın bir şekilde çalışacağız. Onları geri getireceğiz. Sonunda potansiyelini gerçekleştireceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Endonezya, Fas, Kazakistan, Kosova ve Arnavutluk temsilcileri de Gazze'de güvenliğin sağlanması sürecinde görev yapacak Uluslararası Barış Gücü'ne asker gönderebileceklerini dile getirdi.

Gazze bağışları Dünya Bankası’nda toplanacak

Toplantıda söz alan Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga, Gazze'deki projeler için ayrılacak paranın Dünya Bankası bünyesinde oluşturulan Gazze Yeniden İnşa ve Kalkınma Fonu'nda toplanacağını söyledi.

Banga, fonun bağışları almaya hazır olduğunu belirterek, bu sürecin en iyi standartlarla yürütülmesine yardımcı olabilmek amacıyla Barış Kurulu için Dünya Bankası'ndan bir finansal denetçi görevlendirdiklerini aktardı.

