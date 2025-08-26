50 yaralı var

İsrail, Reuters, Associated Press ve El Cezire için çalışan gazetecileri katletti. İsrail, Gazze'nin güneyinde işlevsel halde bulunan tek gazete olan Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne saldırı düzenledi.

Filistinli sağlık yetkililerinin açıklamasına göre; saldırıda aralarında Reuters, Associated Press ve El Cezi-re'den 5 gazeteci de dahil olmak üzere en az 20 kişi öldü. En az 50 kişi ise yaralandı. Yaralılardan bazıla-rının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Öldürülen gazetecilerden birinin Amerikan Associated Press haber ajansı ve Independent Arapça için çalışan foto muhabir Meryem Ebu Dakka olduğu açıklandı.

Yetkililer, Reuters için sözleşmeli olarak çalışan kameraman Hüsam el

el Mesri'nin saldırıda hayatını kaybettiğini, Reuters için sözleşmeli olarak çalışan fotoğrafçı Hatem Kha-led'in ise yaralandığını belirtti.

ABD merkezli NBC'den Moaz Ebu Taha ve El Cezire foto muhabiri Muhammed Salama'nın ile Filistin TV'den Ahmed Ebu Aziz'in öldürülen gazeteciler arasında yer aldığı kaydedildi.

Öldürülen gazeteci sayısı 244'e yükseldi

Gazze Hükümetinin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre bu son saldırıyla birlikte İsrail'in kat-lettiği gazeteci sayısı 244'e çıktı.

Açıklamada, "İsrail işgalinin, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde bir basın görevi için bulunan bir grup gazeteciyi bombalayarak işlediği korkunç suçla gazeteci meslektaşlarımız şehit edildi" denildi.

Hükümetin açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi: "İsrail işgalini, Amerikan yönetimini ve Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa gibi soykırım suçuna katılan ülkeleri, bu iğrenç ve acımasız suçları işlemekten tamamen sorumlu tutuyoruz.”

İsrail ordusu, yaptığı açıklamada Nasır Hastanesi bölgesini vurduğunu doğruladı.

Ordu, olayla ilgisi olmayan kişilere zarar vermiş olmaktan üzüntü duyduğunu ve gazetecileri hedef almadığını iddia etti. Genelkurmay başkanının olayla ilgili en kısa sürede ön soruşturma başlatacağı bildirildi.

Türkiye'den tepki: İsrail savaş suçlarına yenisini ekledi

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yaptığı açıklama ile İsrail saldırısına tepki gösterdi. İleti-şim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail, insanlık ve savaş suçlarına bir yenisini daha ekledi. Basın özgürlüğü ve insanlık değerleri, soykırımın gölgesinde, ma-sumların acı çığlıkları arasında bir kez daha hedef alındı" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2025, 09:36