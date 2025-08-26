Konukları coşturdu

Adanın gözde oteli Merit Royal Diamond, geçtiğimiz cumartesi akşamı Arap pop müziğinin kraliçesi Nancy Ajram’ı sahnesinde ağırlayarak yaz konserlerine damga vurdu. Mavi payetli elbisesiyle adeta kırmızı halıyı aratmayan Ajram, hem zarafeti hem de sahne enerjisiyle konuklardan tam not aldı.

Konser, sanatçının en sevilen hitlerinden “Aah W Noss” ile başladı. Ajram, sahneye adımını atar at-maz, “Bizi bir kez daha bir araya getiren Merit ailesine çok teşekkür ederim. Sizi görmek çok güzel. Hepiniz hoş geldiniz” sözleriyle izleyicilere sıcacık bir merhaba dedi. Hareketli şarkılarıyla konukları coş-tururken, duygusal parçalarıyla kalplere dokundu. Lübnanlı ünlü şarkıcı Walid Toufic ile yaptığı düet ise geceye ayrı bir renk kattı ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Bini aşkın müzik severin takip ettiği gece boyunca Nancy Ajram, sahnedeki enerjisi kadar samimiyetiy-le de dikkat çekti. Konser aralarında hayranlarıyla fotoğraf çektirerek onları yalnız bırakmayan sanatçı, hem performansıyla hem de sıcak tavırlarıyla gönülleri fethetti.

Merit Royal Diamond’ın Diamond sahnesi, bir kez daha dünya starlarını ağırlayarak adeta eğlence ve müzik dolu yaz akşamlarına ev sahipliği yaptığını kanıtladı. Gece, Nancy Ajram’ın büyüleyici sesi ve görkemli sahne şovu ile hafızalara kazındı.



