Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Lefkoşa İlçesi, CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ın da katılımıyla “Kadınlar Geleceğe İmza Atıyor” etkinliği düzenledi. Etkinlikte konuşan Erhürman, seçimler konusunda rahat olduğunu ifade ederek, “Yüreğiniz ferah olsun. Karar verildi. Karar verildiği içindir ki bu panik, bu endişe yaşanıyor. Bu dönem sona eriyor, bunu herkes gördü” dedi.

Etkinliğe Erhürman’ın yanı sıra, Genel Sekreter Erkut Şahali, Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın, CTP Kadın Örgütü Lefkoşa İlçe Alev Şensoy, bazı milletvekilleri de katıldı.

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Ne zaman kadınlar sokağa inerse, öne geçerse, o iş orada bitti demektir” diyerek, etkinlikte UBP’ye DP’ye, YDP’ye, TDP’ye, HP’ye, CTP’ye oy vermiş birçok arkadaşını gördüğünü söyledi.

“Lider kadınlar burada, emekçi kadınlar burada, girişimci kadınlar burada. Bütün rozetleri kaldırdık; hepimizin kalbi çocuklarımız, torunlarımız için atıyor” diyen Erhürman, bu ülkede kimsenin, çocukların onuruyla oynayamayacağını ifade etti.

Ülkedeki kaynakların dağıtıldığını da savunan Erhürman, “Demek ki ‘kazandırdıklarınız’ yetmedi, başka yollarla seçim kazanmak için yola çıktınız” ifadelerine yer verdi.

Endişeye gerek olmadığını söyleyen Tufan Erhürman, şöyle devam etti:

“Yüreğiniz ferah olsun. Karar verildi. Karar verildiği içindir ki bu panik, bu endişe yaşanıyor. Bu dönem sona eriyor, bunu herkes gördü.

Kimse endişe etmesin; hak eden hakkını alacak, ama kimseye seçim rüşveti gibi verilerek değil. Değişim kararı verildi. Sözümüzdür, yeminimizdir: Çocuklarımızın göç etmek istemeyeceği, insan onuruna yaraşır bir hayatı bu ülkede hep birlikte kuracağız.”

Bu arada CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Doğuş Derya, “Sokaklarda özgürce yürüyeceğimiz, çocuklarımızın göç ederken arkalarından gözyaşı dökmeyeceğimiz bir geleceği ellerimizle kuracağız” diye konuştu.

Sevgin her engeli aştı

Erhürman, annesiyle bir pozunu sosyal medya hesabından paylaşarak, “İyi ki doğdun anacığım.

Hayat bizi zorluklarla sınadı. Ama sevgin her engeli aştı, aşacak.

İyi ki varsın. İyi ki hep yanımdasın. İyi ki anacığımsın” notuyla doğum gününü kutladı.



Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2025, 09:52