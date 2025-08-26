Muhteşem final

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Pulya Festivali, konserler ve renkli etkinliklerle tamamlandı. Final gecesinde sahne alan Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Aşkın Nur Yengi şarkılarıyla bölge halkını coşturdu.

Yeniboğaziçi Belediyesi’nin düzenlediği festivalin son gününde birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi.

Günün ilk etkinliği, İskele Atış Poligonu’nda düzenlenen “Merhum Avcılar Anısına Sporting Yarışması” oldu.

Yarışmada Ali Sonuncu, en yüksek atışı gerçekleştirerek büyük beğeni topladı.

Akşam bölümünde Yeniboğaziçi Amfi Tiyatro sahnesi adeta şenlik alanına dönüştü. H.S. Tango ile Milonga Show, izleyicilere keyifli ve enerjik dakikalar yaşatırken, ardından sahneye çıkan Ceren Özdemir, muhteşem perküsyon şovu ile festival coşkusunu artırdı.

Gecenin kapanışını ise Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Aşkın Nur Yengi yaptı. Seslendirdiği parçalarla izleyicileri coşturan Yengi, festival alanını dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir konser deneyimi sundu.

Festival, halk dansları, müzik ve spor etkinliklerinin birleştiği renkli atmosferiyle hem Yeniboğaziçi halkına hem de misafirlere keyif dolu bir gün yaşattı.

‘Üçü Bir Arada’ çok beğenildi

Bu arada Yönetmenliğini Özgür Gümüş’ün yaptığı, ünlü oyuncular Cem Davran, Celil Nalçakan ve Onur Özaydın’ın rol aldığı “Üçü Bir Arada” adlı oyun, festivalin en ilgi gören etkinliklerinden biri oldu.

İki perdeden oluşan oyunda usta oyuncular sergiledikleri performans izleyicilere kahkaha ve duygu dolu anlar yaşattı.

Salonu dolduran tiyatroseverler, hem düşündüren hem de eğlendiren sahneler karşısında sanatçılara uzun süre alkışlarıyla eşlik etti.

Sanatı ve kültürü bir arada yaşatan Pulya Festivali, tiyatro gecesiyle katılımcıların hafızalarında unutulmaz bir iz bıraktı.

