Hedef kalıcı barış

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı ağırladı. Görüşmede başta Ukrayna Savaşı olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı, "Ukrayna için diplomasinin tüm imkanlarını seferber ediyoruz, edeceğiz" dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki üst düzey heyet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle, Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. Toplantısı münasebetiyle Türkiye'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

Kabulün sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2 yıl önce Budapeşte'de düzenlediğimiz 6. konsey toplantısında ilişkilerimizi geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine çıkarmıştık. Bugünkü görüşmelerimizde enerji, ticaret, savunma ve kültür gibi alanlarda işbirliğimizi daha da geliştirme konusunda iradelerimizi teyit ettik.” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ukrayna konusunda Türkiye olarak savaşın en başından buna taraflar arasında adil ve kalıcı barışın tesisi için diplomasinin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Bu çerçevede gayretlerimiz tüm dünya kamuoyunun malumudur. Bundan sonrada barış için elden gelen gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ile Macaristan arasındaki iyi ilişkileri anlattı. Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde Macaristan'ın Türkiye'ye verdiği desteği hatırlatırken, “AB'ye tam üyelik sürecinde Macaristan'ın katkılarını, desteğini sürdüreceğine eminiz.” dedi.

“Türk- Macar ilişkilerini sürekli geliştiriyoruz”

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise, “Türk dünyasıyla ilişkimiz çok büyük önem arz etmekte. Türk-Macar ilişkilerini sürekli geliştiriyoruz.” dedi.

Ukrayna'daki barış görüşmelerine değinen Orban, “Savaş alanında çözüm yok, barış yapmak lazım. Biz takdirle karşılıyoruz sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarını, gayretlerini. Bu konuda tek başarılı aracı o oldu. Macaristan'ı çevreleyen dünyaya baktığımda gerçekten çabalayan dünya olarak Türk Dünyasını görüyorum, öne çıkan ve güçlenen." diye konuştu.

16 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabulünün ardından iki ülke arasında farklı alanlarda 16 işbirliği anlaşması imzalandı.

