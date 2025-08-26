Tepkiler etkili oldu

Trafik İzin Kurulu toplantısının ardından 2 bin 500 T izni verilmesi tartışmaları beraberinde getirirken,

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu’nun uyarısı sonrası bildirim ve dağıtım durduruldu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Trafik İzin Kurulu tarafından geçtiğimiz gün verilen ve kamuoyunda tartışmalara neden olan T izinleri konusunda yeni bir değerlendirme yapılacağını duyurdu.

Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, izinlerin bildirim ve dağıtımının durdurulması için Trafik Dairesi’ne talimat verdiğini belirtti.

Bakan Arıklı, önümüzdeki günlerde sektör temsilcileriyle yapılacak toplantı ve istişareler sonrasında gerekli adımların atılacağını kaydederek, “Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerini kullandı.

Turizm sektörünün görüşü alınmadı

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu’nun yanı sıra, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği de (KITSAB) tepkisini ortaya koydu.

KITSAB, seçim yasaklarına bir gün kala turistik T izinleri, taksi izinleri ve kiralık araç izinleri verildiği gerekçesiyle, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, İzin Kurulu ve Bakanlar Kurulu’nu kınayıp, izinlerin iptalini istedi.

KITSAB’tan yapılan açıklamada, turistik T izinleri, taksi izinleri ve kiralık araç izinlerinin turizm sektörünün görüşü alınmadan, şeffaflıktan uzak bir şekilde “eşe, dosta, partiliye” verildiği ileri sürülerek, “Bu karar, zaten büyük sıkıntılar yaşayan turizm sektörüne indirilmiş ağır bir darbedir. Turizm sektörü temsilcileri dışlanarak, sektörün gerçek ihtiyaçları ve dengeleri göz ardı edilerek alınan bu keyfi karar kabul edilemez.” denildi.

Açıklamada, “Amaç nedir? Turizmi bitirmek mi? Turizm kötüye giderken, sektörün taleplerini hiçe sayarak dağıtılan bu izinler kimin menfaatine hizmet etmektedir? Bu kararın arkasında hangi çıkar çevreleri vardır? Kimler seçim yasaklarından bir gün önce bu ayrıcalıklı izinlerden faydalandı? Sektörün değil de, kimlerin ihtiyaçları gözetilmiştir?” soruları yöneltildi.

Bu izinlere karşı basın toplantısı, miting ve her türlü demokratik eylem dahil tüm adımların atılacağının kaydedildiği açıklamada, “KITSAB, sektörün çıkarlarını korumak için Kıbrıs Türk Taksici Dernekleri Federasyonu, Kiralık Araç İşletmecileri Birliği, KAR-İŞ ve diğer tüm paydaşlarla ortak hareket etmeye hazırdır. Turizm sektörü, kişisel ve parti çıkarlarının aracı değildir. Sektörümüzün geleceğini karartacak, haksız ve adaletsiz uygulamalara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.” denildi.

Toplu Taşımacılar Birliği, bilgi talep etti

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği de (KTTTB), T izinlerinin de verildiği İzin Kurulu toplantısında alınan kararların Bilgi Edinme Yasası tahtında şeffaf biçimde, sektör ve kamuoyuyla paylaşılmasını talep etti.

Birlik, uzun süredir bekletilen ve gündeme alınmayan T izinlerinin, neden seçimlere yalnızca günler kala apar topar onaylandığının açıklanmasını istedi.

Konuyla ilgili açıklamada, daha önce “mahkemelik” olduğu gerekçesiyle ertelenen izinlerin, hangi kriter ve istatistiklere göre verildiğinin açıklanması gerektiği belirtildi.

Verilen izinlerin, yapılması planlanan büyük toplu taşımacılık reformuna da gölge düşüreceği iddia edilen açıklamada “Haklarımızı sonuna kadar arayacak, yasal süreçlerin tümünü işleteceğiz” denildi.

