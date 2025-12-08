Ordusunu güçlendirdi

ABD'nin Karayipler'deki askeri varlığını artırması ve Venezuela hava sahasını kapatmasının ardından Karakas yönetimi 5 bin 600 yeni askeri göreve başlattı.

Venezuela ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ülkeye yönelik askeri ablukayı sıkılaştırdığı ve Washington'dan sert açıklamaların geldiği bir dönemde 5 bin 600 askeri törenle göreve başlattı.

Karakas'taki Fuerte Tiuna askeri üssünde dün düzenlenen tören, Washington'ın "uyuşturucuyla mü-cadele" gerekçesiyle Karayipler'e bir savaş gemisi filosu ve uçak gemisi konuşlandırmasının hemen ardından gerçekleşti.

Törende konuşan Albay Gabriel Rendon, "Emperyalist bir gücün işgaline hiçbir koşulda izin vermeye-ceğiz" dedi.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD donanmasının bölgedeki hareketliliği üzerine askeri personel alımının hızlandırılması talimatını vermişti.

Resmi verilere göre Venezuela güvenlik güçleri halihazırda 200 bin asker ve 200 bin polis memurun-dan oluşuyor.

Maduro yönetimi, Amerikan konuşlandırmasının uyuşturucuyla mücadeleden ziyade mevcut hükü-meti devirmeyi ve ülkenin petrol rezervlerini kontrol altına almayı hedeflediğini savunuyor.

Hükümet, ABD'nin muhtemel işgaline karşı "partizan direnişi" dahil farklı savunma senaryolarını ma-sada tutuyor.

Trump'tan "tam yetki" vurgusu

Sahadaki askeri hareketliliğe Washington cephesinden gelen itiraflar eşlik etti. Önceki haftalarda ABD Başkanı Donald Trump, 2 Eylül'de Venezuela açıklarında "uyuşturucu taşıdığı" iddia edilen bir gemiye düzenlenen saldırının emrini bizzat verdiğini açıkladı.

Washington Post gazetesinin gündeme getirdiği iddialara göre, ABD donanması söz konusu gemiyi vurduktan sonra, enkaza tutunarak hayatta kalan iki kişiyi ikinci bir saldırıyla öldürdü.

Trump, ilk saldırıdan kurtulanların hedef alındığı detayını o sırada bilmediğini belirtmekle birlikte, ope-rasyonun yasalara uygun olduğunu savundu.

Uyuşturucu ile mücadele konusunda Pentagon'u ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'i tam yetkiyle görevlendirdiğini belirten Trump, saldırıların arkasında durdu.

Savunma Bakanı Hegseth de ikinci saldırı kararının operasyon bölgesindeki Amiral Frank Bradley'nin yetkisinde olduğunu, o an için yaralı bilgisinin kendilerine ulaşmasının mümkün olmadığını ileri sürdü.

Pentagon verilerine göre Amerikan güçleri, bugüne kadar uyuşturucu taşıdığı iddia edilen 20'den fazla tekneye düzenlediği operasyonlarda en az 87 kişiyi öldürdü.

Washington, Maduro'yu geçen ay terör örgütü ilan ettiği Cartel de los Soles'i (Güneş Karteli) yönet-mekle suçluyor.

ABD, Venezuela hava sahasına abluka uygulamaya başladı

Öte yandan Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar, ABD Başkanı'nın 28 Kasım itibarıyla Venezuela hava sahasını kapattığını aktarmıştı.

Trump, 29 Kasım'da duyurduğu kararın gerekçesini Venezuela'nın "çok dostane bir ülke olmaması" şeklinde açıklamıştı.

Kararın doğrudan bir askeri müdahale ilanı olmadığını vurgulayan Trump, buna rağmen baskıyı sürdü-receklerinin sinyalini vermişti.

