Yerli ürünler tanıtılacak

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı iş birliğiyle KKTC’den 17 firma, 2-5 Eylül tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek 33. World Food İstanbul Uluslararası Gıda Fuarı’na katılacak. Firmalar, gıda sektörünün devlerini buluşturan fuarda macun, pekmez, turşu, limonata, süt ürünleri, tahin, kahve, zeytin ve zeytinyağı, lokum ve şekerleme, donmuş ürünler, unlu mamuller ile narenciye ürünlerini tanıtacak.

KTSO tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; KKTC firmalarının yurt dışında katıldığı fuarlara en yüksek aktif katılımlardan biri olacak etkinlikte, Türkiye Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Mecli-si’nin sağladığı yer ve stant desteğiyle KKTC stantları 12 numaralı holde yer alacak.

Fuar boyunca, macun, pekmez, turşu, limonata, süt ürünleri, tahin, kahve, zeytin ve zeytinyağı, lo-kum ve şekerleme, donmuş ürünler, unlu mamuller ile narenciye ürünleri sergilenecek. Ayrıca KTSO ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın standı da fuarda yer alacak.

Fuara katılan firmalar

Fuara katılan KKTC firmaları arasında Gülgün Süt Mamulleri, Girne Con Kahve, Bülent Çıraklı Sanayi, Onan S.U Frozen Foods Ltd., Bafra Gıda, Avunduk Süt Ürünleri Ltd. Şti. (Meriç), Ustam Unlu Mamul-leri, Arsal Gıda, Mustafa Gülbahar Efendi Kahveleri, BRCN Food Industries LTD., Drink Works Trading Co. Ltd. (Lemonadda), Narin Unlu Mamulleri LTD, Akgöl Sütçülük, Gıda ve Paketleme San. LTD, Aydın Zeytinyağları (Devay Veteriner Danışmanlık Ltd.), Cypfruvex (Kıbrıs Meyve Sebze İşletmecilik Ltd.), Sultan Kahve ve Şadi Bey Trading LTD. yer alıyor.

KTSO yetkilileri, fuarın KKTC’nin gıda sektörünü uluslararası alanda tanıtmak ve ihracat fırsatlarını artırmak açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

foto>fuar

Emlak Komisyonu kuruldu

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği, Emlak Komisyonu’nun kurulduğunu duyurdu. Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur’un yazılı açıklamasına göre; İçişleri Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği tem-silcilerinin oluşturduğu, göreve de başlayan komisyondaki isimler şöyle: “İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Batu Beyit, Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü Firdes Arıcı, Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yönetim Kuru-lu üyeleri Elmas Anter, Ediz Aygın ve Hasan Kırca.”