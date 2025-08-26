Halkın hizmetine sunulacak

İskele Belediyesi, kırsal bölgelerde yaşam kalitesini artırma hedefiyle yürüttüğü projelere Aygün köyünde devam ediyor.

Eski Aygün İlkokulu binasında başlatılan yenileme çalışmalarıyla köy halkına modern bir sosyal alan kazandırılıyor.

“Aygün Köy Lokali ve Rekreasyon Alanı” projesi kapsamında 160 metrekarelik lokal binası ve mutfağıyla köylülerin hizmetine sunulacak alanın yanı sıra, basketbol ve voleybol sahası ile yeni nesil çocuk oyun grupları da yer alacak. Ayrıca 15 araçlık otopark alanı ile köy halkının araç ihtiyaçları da karşılanacak.

Proje kapsamında 450 metrekarelik çok amaçlı alan, düğün, kına, doğum günü ve benzeri etkinlikler için kullanılabilecek. Sosyal yaşamı desteklemek amacıyla kamelyalı dinlenme alanları, 85 metrekarelik depo ve WC binası, lokal binası yanında 30 metrekarelik yenilenen çardak oturma alanı ve yaklaşık 770 metrekarelik yeşil alan ile peyzaj çalışmaları planlandı.

Arazi yapısının eğimli olmasından dolayı, engelli bireylerin rahat ulaşımı için rampalar da projeye dahil edildi. İskele Belediyesi Proje Birimi, Aygün köyündeki çalışmaları yakından takip ederek köy halkının sosyal yaşamına değer katmayı hedefliyor.



