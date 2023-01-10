Takdir topladı

Girne çevre yolu üzerinde bulunan ve trafik kazası sonucu zarar gören sokak aydınlatma lambaları belediye tarafından kısa sürede onarıldı. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu(Kıb-Tek) ve Karayolları Dairesi beklenmeden duruma el koyan Girne Belediyesi’nin yeni başkanı Murat Şenkul, sokak aydınlatmalarının düzeltildiği bir caddenin fotoğrafını paylaşarak, “Kentimiz ışıl ışık olacak” dedi.

Girne Belediye Başkanı Şenkul, çevre yolu üzerindeki sorunun ise bir kaza sonucu oluştuğunu belirterek, “Muhtemelen hafta sonuna kadar onu da Kıb-Tek ile birlikte Karayollarını beklemeden çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

Şenkul'un paylaşımı şöyle:

“Alttaki fotoğraflarda 8 Ocak akşamı ve 9 Ocak akşamı arasında Girne Belediyesinin yaptığı çalışmanın sonucunu görebilirsiniz.

Evet halen karanlık çok fazla cadde ve sokak var ama tümünü ışıl ışıl yapacağız.

Çevre yolu üzerindeki sorun ise bir kaza sonucu oluştu ve muhtemelen hafta sonuna kadar onu da Kıb-Tek ile birlikte Karayollarını beklemeden çözeceğiz.

Kentimiz ışıl ışıl olacak çünkü biz birlikte Girne’yiz.”

İlk durak Bellapais

Öte yandan Şenkul, seçim döneminde verdiği sözler doğrultusunda “köy ve mahalle meclisi toplantılarına” başlanacağı duyurusunu yaptı.

Açıklamada, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, seçim döneminde verilen sözler kapsamında, “Köy ve mahalle meclisi toplantılarına” başlanacağını, ilk toplantının 20 Ocak Cuma Bellapais Manastırı konser salonunda yer alacağını ve saat 19.00’da başlayacağını belirtti.

Gerçekleştirilecek olan toplantılarda, köy ve mahallelerde yaşanılan sorunların ve eksikliklerin masaya yatırılacağını kaydeden Şenkul, bölgelerde yapılması istenen küçük çaplı proje taleplerinin de ele alınacağını söyledi.

Şenkul, diğer muhtarlık bölgeleri için de muhtarlıklarla görüşülerek toplantı tarihi belirleneceğini ifade etti.