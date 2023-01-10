Başvuru kabul ediliyor

Trafik Dairesi, sürücü eğiticisi yazılı sınavı için başvuru kabul edileceğini duyurdu.

Açıklamada, başvuruların 31 Ocak mesai bitimine kadar Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürlüğü Lefkoşa adresine şahsen yapılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, daha önce yazılı sınavda başarılı olanların sadece uygulamalı sınava tabi tutulacakları ifade edilerek, yazılı sınavın 9 Şubat tarihinde yapılacağı, sınav yeri ve sınavda aranacak koşulların daha sonra ilan edileceği kaydedildi.

Sınav müracaatlarının dilekçeyle yapılacağı belirtilen açıklamada, dilekçeye şunların ekleneceği ifade edildi:

“Doğum Kayıt Belgesi (25 yaşından küçük, 60 yaşından büyük olmamalıdır), son mezun olduğu okulun diploması (en az lise veya dengi okul mezunu olmalıdır), Polis Genel Müdürlüğü’nden alınacak karakter belgesi, Sağlık Kurulu Raporu, Polis Genel Müdürlüğü’nden şimdiye kadar sürüş ehliyetine el konulmadığı, sürüş ehliyeti almaktan men edilmemiş olduğunu gösteren bir belge, KKTC Sürüş Ehliyeti fotokopisi.”

Açıklamada, yazılı sınavın seçmeli test şeklinde yapılacağı ve geçer notun 100 üzerinden 60 olacağı belirtilerek, yazılı sınav sonuçları ve uygulamalı sınav tarihinin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı WEB sayfasında ilan edileceği kaydedildi.