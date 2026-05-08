Artık bir mezarı var

Şehit Hüseyin Mestan, 52 yıl sonra düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Uzun yıllar süren arama çalışmalarının ardından bulunan Mestan’ın cenazesi, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmaları sonucu ailesine teslim edildi.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileri, Lefke Kaymakamlığı, Lefke Belediyesi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kayıp Şahıslar Komitesi temsilcileri, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan aile adına Melek Mestan, amcası Hüseyin Mestan’ın 19 yaşında şehit olduğunu ve yıllar sonra bulunmasının aile için büyük bir acı ve aynı zamanda tarifsiz bir duygu olduğunu söyledi. Mestan, amcasının vatan sevgisiyle dolu, cesur bir genç olduğunu ve askerlik görevini tamamlamadan yurt dışına gitmeyi kabul etmediğini ifade etti.

Aile, daha önce 1967 yılında şehit olan Yıldıray Mestan nedeniyle ikinci kez aynı acıyı yaşadıklarını belirtti. Aile bireyleri, Hüseyin Mestan’ın bulunmasının kendileri için hem hüzün hem de bir kapanış olduğunu dile getirdi.

Törende yapılan açıklamalarda, Kayıp Şahıslar Komitesi yetkililerine ve emeği geçen kurumlara teşekkür edilirken, benzer acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunuldu.

